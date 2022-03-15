Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için çığ uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için çığ uyarısı

15.03.2022 14:39
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için çığ uyarısı

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için çığ uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasında, Doğu Anadolu Bölgesi'nin geneli ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlı yerlerde çığ riskinin bulunduğu bildirildi.

Özellikle Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerindeki vatandaşlar ile yetkililerin çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtilen açıklamada, vatandaşların Meteorolojinin güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmelerinin önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, çığ tehlikesinin 22 Mart saat 18.00'e kadar süreceği ifade edildi.

YORUMLAR
500
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor Doğu Anadolu'da kar etkisini sürdürüyor Doğu Anadolu'da kar etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu Bölgesi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Meteoroloji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için çığ uyarısı - Son Dakika


Son Dakika
14:37 Silahla vurulan vatandaş sokak ortasında acı içinde bağırdı!
14:30 Zelenski: Rusya diğer Avrupa ülkelerini de hedef alabilir! Bize yardım ederek kendinize yardım edin
14:29 Petek Dinçöz 8 yıllık evliliğini bitirdi: Anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık
14:29 Kerem Bürsin cephesi yeni aşk iddialarına cevap verdi: Hayatında kimse yok, yoğun tempoda çalışıyor
14:26 Karedeniz fırtınası rekora koşuyor! Trabzonspor tarihin en erken şampiyonu olabilir
14:13 ABD'ye ait uçak gemisinin satış fiyatı şaşkına çevirdi! 1 dolardan daha az
13:58 Rusya, Türklerin tahliyesi için mayınları temizliyor
13:57 Ukrayna destekçisi protestocular Putin'in kızının Fransa'daki villasını bastılar, villanın kilidini değşitirdiler
13:55 Ukrayna askerleri Kiev'i nasıl savunuyor? Orduyu yöneten komutanlar anlattı: 64 km'lik konvoy artık tehdit değil
13:47 Messi, son transferi için babasını İspanya'ya gönderdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 14:46:17. #1.12#
SON DAKİKA: Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için çığ uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement