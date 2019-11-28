Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için karla karışık yağmur uyarısı
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Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için karla karışık yağmur uyarısı

6 saat önce

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bugün karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar bekleniyor.

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için karla karışık yağmur uyarısı, System.String[]

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bugün karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin genelinde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu olacak. Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinde yağış tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Adana'nın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması öngörülüyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmaması ve ülkenin genelinde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz, Türkiye, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:18 Kaynak: AA
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