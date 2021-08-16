Üye Girişi
Doğu Anadolu'yu bekleyen tehlike - Son Dakika

Doğu Anadolu'yu bekleyen tehlike

16.08.2021 14:00
Doğu Anadolu'yu bekleyen tehlike, System.String[]

Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 700 yıldır 7 ve üzeri herhangi bir deprem olmaması uzmanları korkutuyor.

Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 700 yıldır 7 ve üzeri herhangi bir deprem olmaması uzmanları korkutuyor. Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Osman Hansu, "Gaziantep'in 38 kilometre uzağından geçen Türkoğlu'ndaki ana kırıkta 700 yıldan fazladır 7 ve üzerinde bir deprem olmadı, dolayısıyla bu 5 ay sonrada olabilir, 5 yıl sonrada olabilir ama olacak, maalesef ki olacak" dedi.

17 Ağustos depreminin 22. yılı dolaysıyla, Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odası 'deprem' konulu programı sonrası açıklamalarda bulunan Öğretim Üyesi Hansu, kentte acilen boşaltılması gereken yüzlerce yapının olduğunu kaydetti.

Bu ana kırığın Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinden Gaziantep'te olan uzaklığı 38 ile 40 kilometre arasında olduğunu belirten Hansu, "Depremdeki fay hatlarının genişliği 100 metre ile 10 kilometre arasında değişiyor. Buda yer yer 38 kilometreye kadar da düşebiliyor. Bu uzaklık deprem için uzak bir mesafe değil. Elazığ'ı örnek vermek gerekirse Sivrice ilçesindeki depremin uzaklığı 38 ile 40 kilometre arasındaydı. Gölcük'teki depremde ise İstanbul'a 70 kilometreydi uzaklığı dolayısıyla mesafe uzak değildi" ifadelerini kullandı.

Bölgeden geçen fay hattında 700 yıldır 7 üzerinde hiç deprem olmadığını ifade eden Hansu, "Yaklaşık olarak 700-750 yıldır 7 ve üzerinde deprem olmadı. Biz depremleri 50 yılda bir olma ihtimali, 100 yılda bir, 150 yılda bir ihtimalle tahmin edebiliriz. Şu an günümüz teknolojileriyle depremi önceden belirleme şansımız yok. Gaziantep'in 38 kilometre uzağından geçen Türkoğlu'ndaki ana kırıkta 700 yıldan fazladır 7 ve üzerinde bir deprem olmadı, dolayısıyla bu 5 ay sonrada olabilir, 5 yıl sonrada olabilir ama olacak, maalesef ki olacak" şeklinde konuştu.

Depremle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini kaydeden Hansu, "Gaziantep'in maalesef yüzde 65'i mühendislik hizmeti almamış yapılar, bir anlamda Gaziantep'te, röntgeninin çıkartılması gerekiyor, sınıflandırılması gerekiyor. Acilen boşaltılması gereken yüzlerce yapı olduğunu söylüyorum Gaziantep'te" diye konuştu.

İMO Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk'te programda yaptığı konuşmada, "Doğu Anadolu Fay Hattı Gaziantep kent merkezine ortalama 40 kilometre mesafededir. Gölcük depreminin 10'dan fazla ili etkilediği düşünüldüğünde, bu fay hattında meydana gelebilecek bir kırılmanın şehrimize etkisi çok büyük olacaktır. Özellikle Gaziantep'teki yapıların büyük bölümünün mühendislik hizmeti alınmadan yapılan çarpık yapılar olduğu, bu yapıların depreme bile gerek kalmadan yıkıldığı dikkate alınırsa tehlikenin boyutu daha da net bir şekilde ortaya çıkar. Geçtiğimiz günlerde Çağdaş Mahallesinde kendi ağırlığı altında yıkılan bina da buna bir örnektir. Ne yazıktır ki şehrimizde mühendislik hizmeti almamış böyle tehlike arz eden yüzlerce belki binlerce bina vardır. Kentimizin büyük bir deprem riski altında olduğu düşünüldüğünde olası bir depremde yaşanacak yıkım çok ciddi oranda olacağı kuvvetle muhtemeldir" dedi. - GAZİANTEP

Doğu Anadolu'yu bekleyen tehlike
Doğu Anadolu'yu bekleyen tehlike
Doğu Anadolu'yu bekleyen tehlike

Doğu Anadolu, Fay Hattı, Gaziantep, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'yu bekleyen tehlike - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Afganistan'da halk çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada 13:57 Afganistan'da halk çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada Eski sevgili dehşeti! Zorla uyuşturucuya alıştırıp tecavüz etti, 3 gün boyunca alıkoyup işkence yaptı 13:37 Eski sevgili dehşeti! Zorla uyuşturucuya alıştırıp tecavüz etti, 3 gün boyunca alıkoyup işkence yaptı Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı 13:29 Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı
Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum 13:05 Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum 10 gün önce 12:18 10 gün önce "Beni biraz merak etsinler" diye mesaj atıp evden ayrılan genç kız bulundu Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı 11:49 Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı
Son Dakika! Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı 11:27 Son Dakika! Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı 11:12 "Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi

Son Dakika Haberleri
13:57 Katalan devi günden güne batıyor! Kulüp Başkanı Laporta, korkunç borcu gözler önüne serdi
13:54 İstanbul Havalimanı'nda büyük operasyon! Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde yakalandı
13:37 Eski sevgili dehşeti! Zorla uyuşturucuya alıştırıp tecavüz etti, 3 gün boyunca alıkoyup işkence yaptı
13:32 Cimilli İbo'nun ölümü sevenlerini yasa boğdu! Böbrek yetmezliğiyle mücadele ediyordu
13:28 Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı
13:05 Akraba kavgası katliama dönüştü: 3 ölü, 8 yaralı
13:04 Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum
13:03 Nobel Expo'dan karar! Aşı olmayanlar fuar alanına alınmayacak
12:36 Fenerbahçe bu sezon revire döndü! Bir kötü haber de Serdar Dursun'dan geldi
12:15 Ünlü spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Ali Koç'a seslendi: Bu Vitor Pereira'yı hemen gönderin
Katalan devi günden güne batıyor! Kulüp Başkanı Laporta, korkunç borcu gözler önüne serdi Katalan devi günden güne batıyor! Kulüp Başkanı Laporta, korkunç borcu gözler önüne serdi         
13:58
İstanbul Havalimanı'nda büyük operasyon! Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde yakalandı İstanbul Havalimanı'nda büyük operasyon! Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde yakalandı         
13:55
Cimilli İbo'nun ölümü sevenlerini yasa boğdu! Böbrek yetmezliğiyle mücadele ediyordu Cimilli İbo'nun ölümü sevenlerini yasa boğdu! Böbrek yetmezliğiyle mücadele ediyordu         
13:32
Akraba kavgası katliama dönüştü: 3 ölü, 8 yaralı Akraba kavgası katliama dönüştü: 3 ölü, 8 yaralı         
13:06
Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor         
12:45
Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi         
12:12
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi         
11:34
Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı         
11:13
Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı         
11:05
Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı         
10:19
Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi         
10:10
Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı         
09:09
Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı         
08:06
65 yaşındaki tecrübeli oyuncu Oya Başar, Bodrum'da bikinili görüntülendi 65 yaşındaki tecrübeli oyuncu Oya Başar, Bodrum'da bikinili görüntülendi         
07:25
Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı         
22:56
Türk vatandaşlarına hakaret edip Türk vatandaşlarına hakaret edip "Gelin Gaziantep'te yapın bakalım" diyen Suriyeli tutuklandı         
20:56
Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 14:08:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Anadolu'yu bekleyen tehlike - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement