Afet uyarı sisteminde önce en yüksek 5 kodlu verilen uyarı daha sonra 4 seviyesine düşürüldü. Kyuşu'nun kuzeyine yönelerek şiddetini kademeli olarak kaybettiği bildirildi.

Tayfunun etkili olduğu Miyazaki'de 2 kişi öldü, Hiroşima 'da ise bir kişi kayboldu. Toprak kaymalarının yaşandığı bölge genelinde 151 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Doğu Asya, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Japonya'da Nanmadol tayfununda ölenlerin sayısı ikiye çıktı - Son Dakika

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