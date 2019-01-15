Doğu Asya Piyasaları Brexit Oylaması Öncesinde Yükseldi

– Doğu Asya
hisse senedi piyasaları Brexit anlaşmasının Birleşik Krallık
parlamentosunda oylanması öncesinde yükseldi. Çin
Başkabakanı Li Keqiang
, ülkesinin 2018 yılı ekonomik hedeflerine ulaşması nedeniyle "sel gibi" ekonomik teşvikler uygulamayacağını söyledi.
Yerel basın, Çin Merkez Bankası'nın piyasaları Visa
ve Mastercardla yapılacak yen cinsinden ödemeleri kabul edeceği haberlerine yer verirken, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD
), Çin ve Japonya
için istikrarlı büyüme öngörüsünde bulundu.
Asya hisse senedi piyasalarında genel durum şöyle;
- Shanghai
Composite yüzde 0.96,
- Shenzen Composite yüzde 1.28,
- Hang Seng yüzde 1.82,
- Nikkei yüzde 0.82,
- Kospi Composite yüzde 1.52 ve
- S&P yüzde 0.52 yükseldi. - İstanbul