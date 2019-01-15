Son Dakika Haberleri: Doğu Asya Piyasaları Brexit Oylaması Öncesinde Yükseldi

Doğu Asya Piyasaları Brexit Oylaması Öncesinde Yükseldi

1 saat önce

– Doğu Asya hisse senedi piyasaları Brexit anlaşmasının Birleşik Krallık parlamentosunda oylanması öncesinde yükseldi.

Doğu Asya Piyasaları Brexit Oylaması Öncesinde Yükseldi, System.String[]
Doğu Asya hisse senedi piyasaları Brexit anlaşmasının Birleşik Krallık parlamentosunda oylanması öncesinde yükseldi.

Çin Başkabakanı Li Keqiang, ülkesinin 2018 yılı ekonomik hedeflerine ulaşması nedeniyle "sel gibi" ekonomik teşvikler uygulamayacağını söyledi.

Yerel basın, Çin Merkez Bankası'nın piyasaları Visa ve Mastercardla yapılacak yen cinsinden ödemeleri kabul edeceği haberlerine yer verirken, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Çin ve Japonya için istikrarlı büyüme öngörüsünde bulundu.

Asya hisse senedi piyasalarında genel durum şöyle;

       - Shanghai Composite yüzde 0.96,

       - Shenzen Composite yüzde 1.28,

       - Hang Seng yüzde 1.82,

       - Nikkei yüzde 0.82,

       - Kospi Composite yüzde 1.52 ve

       - S&P yüzde 0.52 yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:17 Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, Doğu Asya, Asya, Ekonomi
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