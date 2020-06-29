Doğu Avrupa'da yeni fırsatlar kapıda

Dış ticaret hacmi dikkate alındığında Doğu Avrupa ülkeleri Bulgaristan ve Romanya, Türkiye'nin en önemli ilk 20 ticaret ortağı arasında yer alıyor. Pandemi sonrası artık tedarik zincirlerinin kısalması ve batıya kayması bekleniyor. Yeni dizayn edilecek dünya düzeni Türkiye ile AB arasında daha yakın ilişkilerin geliştirilmesi için bir avantajı da beraberinde getiriyor.



Ege İhracatçı Birlikleri'nin düzenlediği " Koronavirüs'ün hedef pazarlarımızdaki seyri" webinar serisinin sekizinci ayağında Sofya Ticaret Müşaviri Sinem Taştan ve Filibe Ticaret Ateşesi Mehmet Ali Erdem, Bükreş Ticaret Müşaviri Sude Gürcan, Köstence Ticaret Ateşesi Kadir Yazıhan pandemi sonrası Bulgaristan ve Romanya'nın dış ticaretindeki gelişmelerle ilgili sunum yaptı, ihracatçıların sorularını yanıtladı.



Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, dünya konjonktürünün pandemi döneminde artık her bölgeye ihracat gerçekleştirmenin kolay olmadığını gösterdiğini söyleyerek, "Ülkeler en temel sağlık ekipmanlarının üretiminde bile ciddi krizler yaşadılar. Bu durumda coğrafi yakınlık, komşu ülkelerle güçlü iş birlikleri büyük önem arz ediyor. Romanya, Türkiye geneli 3,8 milyar dolarlık ihracatımızla 2019 itibariyle 12. sırada yer alıyor. Bunun 215 milyon doları EİB tarafından yapılıyor. Türkiye'den Romanya'ya ihraç edilen ürünler arasında taşıt araçları, çelik ve kimya ürünleri yer alırken Ege İhracatçı Birlikleri'nden ise tütün, yaş meyve, zeytin ve zeytinyağı gönderiyoruz. Bulgaristan ise 2,5 milyar dolarla Türkiye geneli ihracatımızda 17. sırada ve 110 milyon doları EİB üyeleri tarafından gerçekleştiriliyor. Bulgaristan'a da tekstil, demir, demir dışı sektörler ve kimya ihracatımız ağırlıkta. EİB'den ise zeytin, zeytinyağı, işlenmiş gıda ürünleri önemli bir pay alıyor" dedi.



Eskinazi, pandemi döneminde temassız ihracata geçilmesi ve önlemler dahilinde Ro-Ro seferlerinin devam etmesinin tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından çok önemli olduğunu sözlerine ekleyerek, "Türkiye geneli Ocak-Mayıs döneminde Romanya'ya 1 milyar 360 milyon dolarlık, Bulgaristan'a 875 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Pandemi döneminde Türkiye'nin toplam ihracatı yüzde 19 gerilerken buna paralel olarak Romanya ve Bulgaristan'a ihracatımızda da yüzde 20 civarında bir düşüş oldu. Ege İhracatçı Birlikleri özelinde ise Romanya'ya ihracatımız normal bir seyir izledi ve düşüş yüzde 4'te kaldı. EİB olarak ilk 5 ayda Romanya'ya 89 milyon dolarlık, Bulgaristan'a 40 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bulgaristan'a ihracatımızda ise yüzde 21'lik bir düşüş söz konusu. Gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına kontrollü bir şekilde yeniden açılması ve seyahat yasaklarının kalkmasıyla kendi coğrafyamıza yakın komşu ülkelere ve hedef pazarlarımıza yönelik ihracatımız yeni iş birlikleriyle artarak devam edecek. Türkiye'nin en büyük avantajı genç nüfus, nitelikli iş gücü ve hızlı üretim. Bu gücümüzü komşu ülkelerimizde kullanmak AB pazarından daha fazla pay almak için sağlam bir basamak olacak" şeklinde konuştu. - İZMİR