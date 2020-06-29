Doğu Avrupa'da yeni fırsatlar kapıda - Son Dakika

Doğu Avrupa'da yeni fırsatlar kapıda

Dış ticaret hacmi dikkate alındığında Doğu Avrupa ülkeleri Bulgaristan ve Romanya, Türkiye'nin en önemli ilk 20 ticaret ortağı arasında yer alıyor.

Dış ticaret hacmi dikkate alındığında Doğu Avrupa ülkeleri Bulgaristan ve Romanya, Türkiye'nin en önemli ilk 20 ticaret ortağı arasında yer alıyor. Pandemi sonrası artık tedarik zincirlerinin kısalması ve batıya kayması bekleniyor. Yeni dizayn edilecek dünya düzeni Türkiye ile AB arasında daha yakın ilişkilerin geliştirilmesi için bir avantajı da beraberinde getiriyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! İki bakanlık ayrılıyor
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak


Ege İhracatçı Birlikleri'nin düzenlediği " Koronavirüs'ün hedef pazarlarımızdaki seyri" webinar serisinin sekizinci ayağında Sofya Ticaret Müşaviri Sinem Taştan ve Filibe Ticaret Ateşesi Mehmet Ali Erdem, Bükreş Ticaret Müşaviri Sude Gürcan, Köstence Ticaret Ateşesi Kadir Yazıhan pandemi sonrası Bulgaristan ve Romanya'nın dış ticaretindeki gelişmelerle ilgili sunum yaptı, ihracatçıların sorularını yanıtladı.


Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, dünya konjonktürünün pandemi döneminde artık her bölgeye ihracat gerçekleştirmenin kolay olmadığını gösterdiğini söyleyerek, "Ülkeler en temel sağlık ekipmanlarının üretiminde bile ciddi krizler yaşadılar. Bu durumda coğrafi yakınlık, komşu ülkelerle güçlü iş birlikleri büyük önem arz ediyor. Romanya, Türkiye geneli 3,8 milyar dolarlık ihracatımızla 2019 itibariyle 12. sırada yer alıyor. Bunun 215 milyon doları EİB tarafından yapılıyor. Türkiye'den Romanya'ya ihraç edilen ürünler arasında taşıt araçları, çelik ve kimya ürünleri yer alırken Ege İhracatçı Birlikleri'nden ise tütün, yaş meyve, zeytin ve zeytinyağı gönderiyoruz. Bulgaristan ise 2,5 milyar dolarla Türkiye geneli ihracatımızda 17. sırada ve 110 milyon doları EİB üyeleri tarafından gerçekleştiriliyor. Bulgaristan'a da tekstil, demir, demir dışı sektörler ve kimya ihracatımız ağırlıkta. EİB'den ise zeytin, zeytinyağı, işlenmiş gıda ürünleri önemli bir pay alıyor" dedi.


Eskinazi, pandemi döneminde temassız ihracata geçilmesi ve önlemler dahilinde Ro-Ro seferlerinin devam etmesinin tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından çok önemli olduğunu sözlerine ekleyerek, "Türkiye geneli Ocak-Mayıs döneminde Romanya'ya 1 milyar 360 milyon dolarlık, Bulgaristan'a 875 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Pandemi döneminde Türkiye'nin toplam ihracatı yüzde 19 gerilerken buna paralel olarak Romanya ve Bulgaristan'a ihracatımızda da yüzde 20 civarında bir düşüş oldu. Ege İhracatçı Birlikleri özelinde ise Romanya'ya ihracatımız normal bir seyir izledi ve düşüş yüzde 4'te kaldı. EİB olarak ilk 5 ayda Romanya'ya 89 milyon dolarlık, Bulgaristan'a 40 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bulgaristan'a ihracatımızda ise yüzde 21'lik bir düşüş söz konusu. Gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına kontrollü bir şekilde yeniden açılması ve seyahat yasaklarının kalkmasıyla kendi coğrafyamıza yakın komşu ülkelere ve hedef pazarlarımıza yönelik ihracatımız yeni iş birlikleriyle artarak devam edecek. Türkiye'nin en büyük avantajı genç nüfus, nitelikli iş gücü ve hızlı üretim. Bu gücümüzü komşu ülkelerimizde kullanmak AB pazarından daha fazla pay almak için sağlam bir basamak olacak" şeklinde konuştu. - İZMİR

Bulgaristan, Türkiye, Romanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 10:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğu Avrupa'da yeni fırsatlar kapıda - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! İki bakanlık ayrılıyor 16:47 Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor 16:23 Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 15:48 Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu 15:47 Fernando Torres, milli takımla çıktığı 3 finalde kaydettiği gollerle ülkesine 3 Avrupa şampiyonluğu kazandırdı 15:21 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı 15:06 Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti 14:54 Çırağan'ı karıştıran asansörde taciz iddiası! Genç kadın şikayetçi oldu, karşı taraf "yanlışlıkla" dedi 14:44 Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek 13:39 Uzman isimden tsunami uyarısı: Karşı karşıya kalabiliriz 13:30 Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı 11:59 Türk insanının binde 8'i koronavirüse bağışıklık kazandı, nüfusun geri kalanı risk altında 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 07:45 Sezon sonunda futbolu bırakacak Emre Belözoğlu için duayen isimlerden sürpriz iddia: 1 yıl daha oynayabilir
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! İki bakanlık ayrılıyor
16:56
Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor
16:52
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
16:46
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak
16:44
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi
16:34
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
16:22
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak
16:22
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
16:08
Operasyona giden polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı havadan fotoğraflandı
16:01
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi
15:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 17:08:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Avrupa'da yeni fırsatlar kapıda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]