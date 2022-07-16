Doğu Avrupa Ülkelerinin Yunanistan'ın Doğalgaz Projesine İlgisi Arttı - Son Dakika
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Doğu Avrupa Ülkelerinin Yunanistan'ın Doğalgaz Projesine İlgisi Arttı

16.07.2022 16:43
Doğu Avrupa Ülkelerinin Yunanistan'ın Doğalgaz Projesine İlgisi Arttı

ATİNA, 16 Temmuz (Xinhua) -- Bir proje yöneticisi Cuma günü, Balkan ve Doğu Avrupa ülkelerinin Yunanistan'ın kuzeyindeki Dedeağaçşehrinde bir sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) projesine artan düzeyde ilgi gösterdiğini bildirdi.

ATİNA, 16 Temmuz (Xinhua) -- Bir proje yöneticisi Cuma günü, Balkan ve Doğu Avrupa ülkelerinin Yunanistan'ın kuzeyindeki Dedeağaçşehrinde bir sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) projesine artan düzeyde ilgi gösterdiğini bildirdi. Dedeağaç'taki yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi (FSRU) terminalinin inşaatı bu yılın Mayıs ayında başladı ve 2024'ün başlarında faaliyete geçmesi bekleniyor. Merkezi Atina'da bulunan projeden sorumlu yönetim şirketi Gastrade'in Genel Müdürü Kostis Sifnaios, projeye komşu Bulgaristan ve Kuzey Makedonya tarafından zaten destek verildiğini ve son zamanlarda Sırbistan, Romanya, Macaristan, Ukrayna ve Moldova'nın da projeye olan ilgilerini dile getirdiklerini söyledi.

Kısmen AB tarafından finanse edilen 406 milyon euro tutarındaki (yaklaşık 410 milyon ABD doları) proje, Avrupa'nın doğalgaz ithalatının çeşitlendirilmesine yardımcı olabilecek bir yatırım olarak görülüyor. 28 kilometrelik bir boru hattı ile Yunanistan'ın ulusal doğalgaz iletim sistemine bağlanacak olan açık deniz terminali, yıllık 5,5 milyar metreküp doğalgaz kapasitesine sahip olacak. Sifnaios, ikinci ve daha küçük bir FSRU'nun önümüzdeki yıllarda kapasiteyi daha da artırabileceğini söyledi. Sifnaios, proje faaliyete geçene kadar Yunanistan'ın yurtiçi ihtiyaçlarını, şu anda LNG'yi ABD, Mısır, Cezayir ve diğer ülkelerden alan Atina yakınlarındaki Revithussa LNG terminali aracılığıyla karşılayabileceğini belirtti. Sifnaios, Yunanistan'ın önümüzdeki kış enerji sorunlarına karşı daha iyi bir konumda olacağını söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Yunanistan, Moldova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Avrupa Ülkelerinin Yunanistan'ın Doğalgaz Projesine İlgisi Arttı - Son Dakika

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