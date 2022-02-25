Doğu Avrupa'ya NATO Mukabele Kuvveti konuşlandırılacak - Son Dakika
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Doğu Avrupa'ya NATO Mukabele Kuvveti konuşlandırılacak

25.02.2022 21:59

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında NATO Mukabele Kuvveti'nin Avrupa'nın doğusuna konuşlandırılacağını bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında NATO Mukabele Kuvveti'nin Avrupa'nın doğusuna konuşlandırılacağını bildirdi.

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle olağanüstü toplanan ve Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği NATO Zirvesi bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın son aylarda Ukrayna civarında yaptığı büyük yığınak sonrasında NATO'nun caydırıcılığı ve savunmasını güçlendirdiğini hatırlatan Stoltenberg, Rusya'ya "anlamsız savaşı" sonlandırma, güçlerini çekme ve diplomasiye dönme çağrısında bulundu.

?Stoltenberg, "Dün NATO müttefikleri savunma planlarımızı harekete geçirmişti. Bunun sonucu olarak havada, karada ve denizde duruşumuzu güçlendirmek ve olasılıklara hızlıca karşılık verebilmek için NATO Mukabele Kuvveti unsurlarını konuşlandırıyoruz. ABD, Kanada ve Avrupalı müttefikler ittifakın doğusuna birlerce ilave asker gönderdi. Farklı yerlerde alarm durumunda 100'den fazla savaş uçağımız ve Kuzey'den Akdeniz'e kadar üç uçak gemisi grubunu da içeren 120 gemimiz bulunuyor. Yanlış anlaşılmalara ve yanlış hesaplara yer olmamalı. Her bir müttefiki, ittifakın her bir santimetresini korumak ve savunmak için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

NATO Mukabele Kuvveti'nin bazı unsurlarının halihazırda hareket halinde olduğunu, kara güçlerinin birkaç gün içinde harekete geçeceğini bildirdi.

Stoltenberg, bu kuvvetin bir kısmının ABD'li unsurlardan oluştuğunu, birçoğunun da Avrupalı askerleri içerdiğini aktardı.

"Ukrayna hükümetini değiştirmek istiyorlar"

Stoltenberg, bir soru üzerine Rus birliklerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru hareket ettiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Rusya'nın mesajlarının ve söylemlerinin gösterdiği şeyin demokratik yollarla seçilmiş Ukrayna hükümetini değiştirmek olduğuna şahit oluyoruz. Ukrayna hükümeti ile yakın temas halindeyiz. Durumu yakından takip ediyoruz. Hala belirsiz bir durum var ama gördüğümüz şey Ukrayna güçlerinin cesurca savaştığı ve Rus güçlerine hasar verdikleridir."

Ukrayna'ya hava savunma sistemleri desteği

NATO ülkelerinin Ukrayna'ya desteğinin sürdüreceğini vurgulayan Stoltenberg, Ukrayna'ya uçaksavar ve hava savunma sistemleri gönderilip gönderilmeyeceğinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Bugünkü NATO zirvesinde müttefikler Ukrayna'ya desteklerinin ve verilen silahların çeşitleri hakkında diğer üyelere bilgi verdiler. Bunların bazıları hava savunma sistemlerini de kapsıyor. NATO müttefikleri Ukrayna'ya askeri ve diğer çeşit ekipman desteğini sürdürecek."

Siber saldırılar

Stoltenberg, Rusya'nın NATO müttefiklerine siber saldırılar düzenlemesi durumunda "bir müttefike yapılban saldırının tüm müttefiklere yapıldığını kabul eden" 5. Maddenin harekete geçip geçmeyeceğinin sorulması üzerine "Siber saldırılar 5. maddeyi harekete geçirebilir." Dedi.

Stoltenberg, siber güvenliği füçlendirmeye yoğunlayştıklarını, bu alanın riskli olduğunu bildikmlerini söyledi.

Stoltenberg, ayrıca örneğin Karadeniz'de istenmeyen olaylar ve kazaların önlenmesi için ayrıştırma mekanizmalarının bulunduğunu belirterek, ABD'nin bu tür mekanizmayı Suriye'de bunu uzun süredir kullandığını hatırlattı.

Gürcistan, Moldova ve Bosna Hersek gibi ülkelere demokratik reformlarında başarı sağlamaları için destek verileceğini de belirten Stoltenberg, transatlantik bağın önemine vurgu yaptı.

Doğu Avrupa'ya NATO Mukabele Kuvveti konuşlandırılacak
Doğu Avrupa'ya NATO Mukabele Kuvveti konuşlandırılacak
Doğu Avrupa'ya NATO Mukabele Kuvveti konuşlandırılacak

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Doğu Avrupa'ya NATO Mukabele Kuvveti konuşlandırılacak Doğu Avrupa'ya NATO Mukabele Kuvveti konuşlandırılacak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Rusya'yı saldırıyı derhal durdurmaya, tüm birlikleri Ukrayna'dan çekmeye ve diyalog yoluna geri dönmeye... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Rusya'yı saldırıyı derhal durdurmaya, tüm birlikleri Ukrayna'dan çekmeye ve diyalog yoluna geri dönmeye... Pentagon: Rusya henüz Ukrayna'da hava üstünlüğü elde edemedi Pentagon: Rusya henüz Ukrayna'da hava üstünlüğü elde edemedi

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Kaynak: AA

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