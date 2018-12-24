Doğu, Balkanlardan Gelen Yağışın Etkisine Girdi

DOĞU Anadolu Bölgesi, Balkanlardan gelen yağışlı hava dalgasının etkisine girdi.

DOĞU Anadolu Bölgesi, Balkanlardan gelen yağışlı hava dalgasının etkisine girdi. Erzurum'da gece başlayan kar yağışı etkisini aralıklarla sürdürürken Erzincan'da 108, Muş'ta ise 100 köy yolu ulaşıma kapandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 12.3 derece olarak ölçüldüğü Ardahan'ın Göle ilçesi bölgenin en soğuk yerleşim merkezi oldu.



Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisine giren bölgede bir çok ilde kar yağışı başladı. Erzurum'da gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de aralıklarla etkisini sürdürdü. Kent merkezinde 6 santimetreyi geçen karın temizliği için belediye ekipleri çalışma başlattı. Kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 56, Konaklı'da ise 29 santimetreye olarak ölçüldü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı. Kapalı köy yolu olmayan Erzurum'da kar yağışının bugün ve yarın da devam edeceği bildirildi.



Muş'ta ise kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu. Kenti beyaza bürüyen yağış ulaşımı olumsuz etkiledi. Okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, kar topu oynarken, sürücüler araçlarını temizledi. Özel İdare Genel Sekreterliği Yol Şube Müdürü Mehmet Şah Şentürk, il genelinde 100 köy yolunun kapalı olduğunu bildirdi.



Varto ilçesinde ise iki gündür etkili olan güneşli ve sıcak hava yerini kar yağışına bıraktı. İlçe tamamen beyaza bürünürken esnafın da kar mesaisi başladı. Karla birlikte hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düştü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken yüksek kesimlerde kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği, ilçeyle bağlantısı olan köylerde ise ulaşım kesilerek bazı köy yollarının kapandığı öğrenildi.



Bu arada bölgede en soğuk yerleşim merkezi Ardahan Göle oldu. Göle'de termometreler sıfırın altında 12.3'ü gösterdi. Yapılan ölçümlere göre bölge illerinde gerçekleşen en düşük sıcaklıklar sıfırın altında olmak üzere, Ardahan'da 10.4, Kars 7.7, Erzurum'da 6.7, Erzincan, Muş ve Iğdır'da 0 derece oldu.



- Erzurum

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