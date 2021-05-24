Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Ankara'dan yola çıktı - Son Dakika

Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Ankara'dan yola çıktı

24.05.2021 16:15
Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Ankara'dan yola çıktı, System.String[]

Dünyanın en tanınmış otomobil rallilerinden olan ve Türkiye etabının startı Edirne'den verilen "Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi"si Ankara'dan Nevşehir-Kapadokya'ya doğru yola çıktı.

Dünyanın en tanınmış otomobil rallilerinden olan ve Türkiye etabının startı Edirne'den verilen "Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi"si Ankara'dan Nevşehir-Kapadokya'ya doğru yola çıktı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, bu yıl 15'incisi düzenlenen "Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi"ni AB Başkanlığından uğurladı.

Uğurlama törenine, Kaymakcı'nın yanı sıra AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AB ve ilgili ülkelerin büyükelçileri, Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin ile çeşitli ülkelerden 25 araç ve 50 amatör rallici katıldı.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı törene ilişkin yaptığı değerlendirmede, büyükelçileri ve ralli katılımcılarını ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, rallicilere kazasız, yeni tip koronavirüssüz (Kovid-19) zevkli bir sürüş diledi.

Her yıl 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında bu ralliyi desteklediklerini ve içinde olduklarını kaydeden Kaymakcı, "Bu vesile ile hem vatandaşlarımızın hem de Avrupa vatandaşlarının 9 Mayıs Avrupa Günü'nü yeniden kutlamak isterim." ifadesini kullandı.

Kaymakcı, Avrupa-Doğu veya Doğu-Batı rallisi olarak adlandırdıkları bu yarışın hız yarışı olmadığını ve otobanların kullanılmadığını aktararak, "Araçların değeri düşük olması gerekiyor. Bizim için onların antika değerleri ve klasik özellikleri çok daha önemli." dedi.

Doğu-Batı rallisinin aynı zamanda bir hayır yarışı olduğuna dikkati çeken Kaymakcı, "Yarışın sonunda tüm katılımcı araçlar açık artırma ile satılıyor ve gelir bir hayır kuruluşuna bağışlanıyor. Örneğin 2019'da yapılan yarışta, satılan araçların gelirleri Suriyeli mültecilere verilmek üzere AFAD ile iş birliği yapılmıştı. Söylediğim gibi bu bir dostluk rallisinin içinden geçtiği ülkelere ve şehirlere barış ve dostluk getirmesi hedefleniyor." ifadesini kullandı

Gelecek yıl düzenlenecek İpekyolu rallisi Tuna'dan Orhun'a kadar olacak

Kaymakçı, bu yılki rallinin amacının Kovid-19'a karşı dayanıklılık olduğunu belirterek "Pandemi nedeniyle geçen yıl bu ralliyi düzenleyemedik. Bu yıl da düzenlenemeyebilirdi ama kısıtlı katılım öngörüyoruz. 25 araç ve 50 rallici var. Sonuçta bizim için önemli olan bu kültürün devam etmesi." diye konuştu.

Doğu-Batı dostluk rallisinin, gelecek yıl İpekyolu rallisinin doğmasına da vesile olacağını dile getiren Kaymakcı, "Gelecek yıl Türki cumhuriyetlerin kuruluş yıl dönümleri vesilesiyle İpekyolu ismiyle Tuna'dan Orhun'a kadar yarış söz konusu olacak." ifadelerini kullandı.

"Organizasyonu bu yıl yapmak için alınan karar beni özellikle mutlu etti"

Burada bulunmanın kendi için büyük zevk olduğunu belirten AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut, "Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Sevgili Faruk Kaymakcı'ya bu ralliyi organize ettiği ve burada toplanma fırsatı verdiği için çok teşekkür ederim." dedi.

Landrut, "Bu çok çok büyük bir inisiyatif. Özellikle bu yıl organizasyonu devam ettirme kararı alınmasına çok mutlu oldum. Söylediğiniz gibi bu yıl pandeminin üstesinden gelip gelecek yıl herkesi tam kadro burada görmeyi ümit ediyoruz." diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığındaki uğurlamanın ardından ralliciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "2021 Mehmet Akif Ersoy Yılı" kapsamında Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un evini ziyaret etti.

Batı Avrupa ve Balkanlardan sonra bu yıl son etabı Türkiye'de gerçekleştirilecek rallide, Ankara'dan yola çıkan ralliciler aralarında Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Mersin ve Antalya'nın da bulunduğu çok sayıda ilden geçecek.

Rallinin finali ise 29 Mayıs'ta Muğla-Dalyan'da gerçekleştirilecek.

Bu yıl 15'incisi düzenlenen, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden ve Türkiye'den toplamda 100'e yakın sporcunun katıldığı rallide, ekipler değeri bin 100 avroyu geçmeyen araçlarıyla yarışabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021'in gastronomi yılı ilan edilmesi kapsamında ralli güzergahı boyunca otomobilseverlere yönelik Türk mutfağını tanıtan etkinlikler düzenlenecek ve tüm ralli GPS üzerinden internet ortamında da takip edilebilecek.

Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Ankara'dan yola çıktı
Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Ankara'dan yola çıktı
Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Ankara'dan yola çıktı
Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Ankara'dan yola çıktı
Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Ankara'dan yola çıktı
Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Ankara'dan yola çıktı
Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Ankara'dan yola çıktı
Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Ankara'dan yola çıktı
Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Ankara'dan yola çıktı
Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Ankara'dan yola çıktı
Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Ankara'dan yola çıktı
Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Ankara'dan yola çıktı
Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Ankara'dan yola çıktı
Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Ankara'dan yola çıktı
Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Ankara'dan yola çıktı
Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Ankara'dan yola çıktı
Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Ankara'dan yola çıktı

Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Ankara'dan yola çıktı - Son Dakika


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