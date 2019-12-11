Doğu Biga'dan, işten geçici olarak çıkarılan 200 personel ile ilgili basın açıklaması - Son Dakika

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kirazlı- Balaban mevkiindeki maden çıkarma faaliyetleri ruhsat yenileme işlemlerindeki gecikme nedeniyle duran ve bu sebeple önceki gün 200 personel ile geçici olarak yollarını ayırdığını duyuran Doğu Biga Madencilik'te Proje Müdürü ve Şirket Sözcüsü Çağın Şen, konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.



Doğu Biga Madencilik'ten önceki gün yapılan yazılı açıklamada ruhsat yenileme işlemlerindeki gecikme sebebiyle 200 personel ile geçici olarak yolların ayrıldığı duyurulmuştu. Ruhsat yenileme ile ilgili işlemlerinin tamamlanmasının ardından 200 personel ile yeniden çalışmaya devam edeceklerini açıklayan Doğu Biga'nın Proje Müdürü ve Şirket Sözcüsü Çağın Şen, bugün basın mensupları ile özel bir otelin konferans salonunda bir araya gelerek bilgilendirmelerde bulundu.



"Ruhsatın yenilenmesi sürecinde bir gecikme ile karşı karşıya kaldık"



Bölgede ilk günden bugüne kadar yaşananları özetleyerek sözlerine başlayan Çağın Şen, "Dünya ortalamasında bir madenin keşfinden, o madenin ekonomiye kazandırılmasına kadar geçen süre yaklaşık 15-20 yıldır. Madenler hepinizin bildiği üzere bulunduğu yerde çıkarılmak zorunda olan bir iş kolu. Bu nedenle de çoğu zaman şehir merkezinden uzakta, ücra yerlerde yapılan bir meslek. Bu da ona ayrı bir zorluk katıyor. Bizler de Doğu Biga Madencilik olarak, Kirazlı projesinde geçtiğimiz mayıs ayı itibariyle bütün proje hazırlığı ve yasal süreçleri başarıyla tamamlayarak ilk kazmayı vurduk ve çalışmalarımıza başladık. Akabinde tabi bizleri o zaman da çok üzen ve hiçbir gerçeğe dayanmayan büyük bir manipülatif ve yanlış bilgi ekseninde büyüyen bir kampanyanın sonucunda temmuz ayında protestoların olduğu bir süreç başladı. Bu dönemde biz şirket olarak çalışmalarımıza ara verdik. Sahadaki inşaat çalışmalarını durdurduk. 13 Ekim de işletme ruhsat süremizin yenilenmesi gereken son gündü. Ruhsatın yenilenmesi sürecinde bir gecikme ile karşı karşıya kaldık. Bu da bizim sahada inşaat faaliyetlerimizi durdurmamız gerekliliğini doğurdu. Bu nedenle de 13 Ekim'den günümüze kadar olan süreçte de inşaat çalışmalarımıza ne yazık ki devam edemedik" ifadelerini kullandı.



200 personel ile geçici ayrılık



Dün alınan kararla 200 personel ile geçici olarak yolları ayırmak zorunda kaldıklarını dile getiren Çağın Şen, "Dün almış olduğumuz üzücü karar, hepimizi derinden yaralayan, çok değerli arkadaşlarımız ile beraberliğimize ara vermemizi gerektiren bir durumdu. 'Ara vermek' sözünü özellikle kullanıyorum. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Çünkü biz bu arkadaşlarımızla en kısa sürede tekrardan yeniden bir araya gelip, işlerimize kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bunu da hem yazılı açıklamamızda, hem de şirketimizin güçlü bir taahhüdü olarak vurguluyoruz. Dün iş akdini feshetmek zorunda kaldığımız tüm arkadaşlarımızla, ruhsat yenileme sürecini tamamlamamızın ardından hepsini yeniden istihdam edip sahada faaliyetlerimize ivedilikle devam edeceğiz. Dünkü konuşmalarımızda bunu kendilerine de ilettik. İçlerinde çok değerli yöneticilerimiz de vardı. Konusunda uzman arkadaşlarımız vardı. Mühendis arkadaşlarımız vardı. Türkiye'nin dört bir yanından aileleri ile buraya gelmiş, burada bir düzen kurmaya çalışmış arkadaşlarımızla da yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Çoğunluğu civar köylerden olan işçi arkadaşlarımız da var. Onlarla da yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. 30 kişilik bir eğitim grubumuz vardı. Bu arkadaşlara birçok alanda çok önemli eğitimler verdik. Geçtiğimiz 3 ay içerisinde kendilerini tabiri caizse tamamen sıfırdan böyle bir eğitime tabi tuttuk. Tabi üzülerek söylüyoruz ki, yetiştirdiğimiz bu insan gücüyle de yollarımızı geçici bir süre ayırmak zorunda kaldık" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE