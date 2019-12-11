Doğu Biga Madencilik'te 200 çalışanın iş akdi feshedildi - Son Dakika

Doğu Biga Madencilik Proje Müdürü ve Şirket Sözcüsü Çağın Şen, dün itibarıyla 200 çalışanın iş akdinin feshedildiğini belirterek, "İş akdini feshetmek zorunda kaldığımız bütün arkadaşları, izin sürecini tamamlamamızın ardından tekrar istihdam edip sahada faaliyetlerimize ivedilikle devam edeceğiz." dedi.

Şen, kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Kirazlı bölgesindeki projenin devam ettiği süreçte gerçeğe dayanmayan kampanya sonucunda protestolarla karşılaştıklarını söyledi.

Şirket olarak bu dönemde çalışmalara ara verdiklerine değinen Şen, şöyle konuştu:

"13 Ekim işletme ruhsat süremizin yenilenmesi gereken son gündü. Ruhsatın yenilenme sürecinde bir gecikmeyle karşı karşıya kaldık. Bu da bizim inşaat faaliyetlerinin sahada resmi olarak da durdurmamız gerekliliğini doğurdu. Dün itibarıyla 200 işçinin iş akdinin feshedilmesi kararı alındı. İş akdini feshetmek zorunda kaldığımız bütün arkadaşları, izin sürecini tamamlamamızın ardından tekrar istihdam edip, sahada faaliyetlerimize ivedilikle devam edeceğiz. Bunu dünkü konuşmalarımızda kendilerine bu şekilde tebliğ ettik."

Şen, Kirazlı projesinde ve Türkiye'deki yatırımlarında herhangi bir değişiklik bulunmadığını sözlerine ekledi.