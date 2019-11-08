Doğu Biga Madencilik'te 30 çalışana eğitim sertifikası

ALAMOS Gold'un Türkiye iştiraki Doğu Biga Madencilik, Halk Eğitim Merkezi öncülüğünde eğitimlerini tamamlayan 30 çalışana törenle sertifikalarını verdi.

Doğu Biga Madencilik'te görev yapan 30 çalışan, mekanik ve elektrik temel prensipleri, yangın güvenliği, ilk yardım, sağlık ve emniyet, çevre yönetimi, parçalama yöntemleri ve sabit tesis operatörlüğü konularında 4 aylık eğitimlerinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalarını aldı. Sertifika töreninde konuşan Şirket Sözcüsü Çağın Şen, "Bu eğitim programının tamamlanmış olması yerel iş gücü oluşturmadaki hedef ve güçlü taahhüdümüzün arkasında olduğumuzun bir göstergesidir. Bugün itibariyle, yüzde 80'e yakın iş gücünü yöreden temin ettik" dedi. Alamos Gold İnşaat Başkan Yardımcısı Andrew Cormier de, "Bu eğitimi tamamlayarak Kanada, Meksika ve Türkiye'deki faaliyetlerimizin merkezinde yer alan iş güvenliği, ekip çalışması, çevresel sürdürülebilirlik ve bütünlük temel değerlerine katkıda bulunuyorsunuz" diye konuştu. Cormier, Alamos Gold'un 2 ay önce Meksika Hayırseverlik Merkezi'nden 2019 En iyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulaması ödülünü aldığına da dikkat çekti.

Doğu Biga Madencilik'te görev yapan 5 yöneticiye de eğitim programına katkılarından dolayı plaket verildi. Şirket, 2013 yılından bu yana çalışanlar için eğitim programları düzenliyor.