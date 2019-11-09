Son Dakika Haberleri: Doğu Biga Madencilik'ten Çamyurt projesi açıklaması
Son Dakika Güncel Doğu Biga Madencilik'ten Çamyurt projesi açıklaması

Doğu Biga Madencilik'ten Çamyurt projesi açıklaması

7 saat önce

Doğu Biga Madencilik Şirketi sözcüsü Çağın Şen, Çamyurt Altın Madeni Kapasite Artışı Projesinin ÇED sürecinin sonlanması ile ilgili bir açıklama yaptı.

Doğu Biga Madencilik'ten Çamyurt projesi açıklaması, System.String[]

Doğu Biga Madencilik Şirketi sözcüsü Çağın Şen, Çamyurt Altın Madeni Kapasite Artışı Projesinin ÇED sürecinin sonlanması ile ilgili bir açıklama yaptı.


Şen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kirazlı projesine odaklanmak bizim kararımızdı. Bu nedenle Çamyurt Altın Madeni Kapasite Artışı Projemizin ÇED raporunu sunmayarak süreci sonlandırdık. Çamyurt projemizi daha sonraki bir tarihte başlatacağız" dedi. - ÇANAKKALE

Çevresel Etki Değerlendirme, Madencilik, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 06:00 Kaynak: İHA
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