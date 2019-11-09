Doğu Biga Madencilik'ten Çamyurt projesi açıklaması
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Doğu Biga Madencilik Şirketi sözcüsü Çağın Şen, Çamyurt Altın Madeni Kapasite Artışı Projesinin ÇED sürecinin sonlanması ile ilgili bir açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 06:00 Kaynak: İHA
Doğu Biga Madencilik Şirketi sözcüsü Çağın Şen, Çamyurt Altın Madeni Kapasite Artışı Projesinin ÇED sürecinin sonlanması ile ilgili bir açıklama yaptı.
Şen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kirazlı projesine odaklanmak bizim kararımızdı. Bu nedenle Çamyurt Altın Madeni Kapasite Artışı Projemizin ÇED raporunu sunmayarak süreci sonlandırdık. Çamyurt projemizi daha sonraki bir tarihte başlatacağız" dedi. - ÇANAKKALE
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