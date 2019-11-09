Doğu Biga Madencilik'ten Çamyurt projesi açıklaması
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ÇANAKKALE'de Alamos Gold'un Türkiye iştiraki Doğu Biga Madencilik tarafından Çamyurt Altın Madeni Kapasite Artışı projesinin ÇED sürecinin sonlandırıldığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 06:12 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'de Alamos Gold'un Türkiye iştiraki Doğu Biga Madencilik tarafından Çamyurt Altın Madeni Kapasite Artışı projesinin ÇED sürecinin sonlandırıldığı açıklandı.
Doğu Biga Madencilik Şirket Sözcüsü Çağın Şen, Çamyurt Altın Madeni Kapasite Artışı Projesinin ÇED sürecinin sonlandırıldığını açıkladı. Şen, açıklamada "Kirazlı projesine odaklanmak bizim kararımızdı. Bu nedenle Çamyurt Altın Madeni Kapasite Artışı Projemizin ÇED raporunu sunmayarak süreci sonlandırdık. Çamyurt projemizi daha sonraki bir tarihte başlatacağız" dedi.
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