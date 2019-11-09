Son Dakika Haberleri: Doğu Biga Madencilik'ten Çamyurt projesi açıklaması
Son Dakika Güncel Doğu Biga Madencilik'ten Çamyurt projesi açıklaması

Doğu Biga Madencilik'ten Çamyurt projesi açıklaması

6 saat önce

ÇANAKKALE'de Alamos Gold'un Türkiye iştiraki Doğu Biga Madencilik tarafından Çamyurt Altın Madeni Kapasite Artışı projesinin ÇED sürecinin sonlandırıldığı açıklandı.

Doğu Biga Madencilik'ten Çamyurt projesi açıklaması, System.String[]

ÇANAKKALE'de Alamos Gold'un Türkiye iştiraki Doğu Biga Madencilik tarafından Çamyurt Altın Madeni Kapasite Artışı projesinin ÇED sürecinin sonlandırıldığı açıklandı.

Doğu Biga Madencilik Şirket Sözcüsü Çağın Şen, Çamyurt Altın Madeni Kapasite Artışı Projesinin ÇED sürecinin sonlandırıldığını açıkladı. Şen, açıklamada  "Kirazlı projesine odaklanmak bizim kararımızdı. Bu nedenle Çamyurt Altın Madeni Kapasite Artışı Projemizin ÇED raporunu sunmayarak süreci sonlandırdık. Çamyurt projemizi daha sonraki bir tarihte başlatacağız" dedi.


Çevresel Etki Değerlendirme, Madencilik, Türkiye, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 06:12 Kaynak: DHA
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