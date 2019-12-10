Doğu Biga Madencilik'ten işgücü azaltımı açıklaması

DOĞU Biga Madencilik, Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi'nde ruhsat yenileme işlemlerindeki gecikme nedeniyle istihdam azaltımına gidileceğini duyurdu.

Çanakkale merkeze bağlı Kirazlı köyü Balaban mevkisinde Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi'ni yürüten Doğu Biga Madencilik tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamada, 13 Ekim 2019 tarihinde süresi dolan ruhsatın yenilenme süreci tamamlanana kadar inşaat faaliyetlerinin ertelendiği duyurulmuştu. Firma, Kirazlı Projesi'nde işgücü azaltımı için yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Bugün; inşaat çalışmalarına devam etmek için gerekli olan ruhsat yenileme işlemlerindeki devam eden gecikme nedeniyle Kirazlı altın projesinde istihdam edilen 200'den fazla kişi, yapılacak işgücü azaltımı duyurusundan etkilenecektir. İnşaat çalışmalarına yaklaşık dört aydır ara verilmiştir. Duyuru kapsamında, Alamos Gold Şirketi'nin dolaylı olarak yüzde yüz iştiraki olan Doğu Biga, çalışanlarına adil bir tazminat sağlamakta ve maden ruhsatlarının yenilenmesi sonrasında işe geri alınacaklarına dair güvence vermektedir. Şirket, bilhassa tüm düzenleyici gereklilik ve şartların yerine getirilmesine rağmen ruhsatların yenilenmemesi karşısında üzüntü içindedir. Şirket, geçtiğimiz aylarda birçok çalışanımızın eğitim ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından bu adımları atmak zorunda olmaktan da büyük üzüntü duymaktadır. İşgücünün etkilenmesini önlemek adına farklı hükümet düzeylerinde devam eden görüşmeler dahil olmak üzere büyük bir çaba sarf edilmiştir."