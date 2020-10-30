Doğu Biga Madencilik'ten ruhsat satışı iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Doğu Biga Madencilik'ten ruhsat satışı iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

30.10.2020 09:49
Doğu Biga Madencilik'ten ruhsat satışı iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Doğu Biga Madencilik San. Tic. AŞ. tarafından bazı basın organlarında yer alan Çanakkale'deki maden ruhsatının satıldığına ve uluslararası tahkim gereği devletten tazminat aldığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Doğu Biga Madencilik San. Tic. AŞ. tarafından bazı basın organlarında yer alan Çanakkale'deki maden ruhsatının satıldığına ve uluslararası tahkim gereği devletten tazminat aldığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada, Doğu Biga Madencilik'in maden kanununun ruhsat sahiplerine yüklemiş olduğu bütün yükümlülükleri yerine getirdiği kaydedildi.

Şirketin Türkiye'deki faaliyetlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz, ne tahkim süreci içerisine girmiş ne de başka bir hukuki yola başvurmuştur. Faaliyetlerini devam ettirmekle ilgili birinci otorite kurum olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün temdit işlemlerini tamamlamasını beklemektedir.

Habere konu hadise, tamamen Maden Mevzuatı ve ona bağlı olarak Orman Mevzuatındaki düzenlemelere ilişkin Orman Bakanlığının bir tasarrufuna dayanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve ilgili mevzuatına sonuna kadar bağlı olan şirketimiz, Orman Bakanlığı tarafından yürütülen bu işlemlere, kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü şekilde harfiyen uymaktadır. Bu işlemlerden kaynaklı hiç bir tazminat ödenmesi söz konusu değildir. İlgili mevzuat gereği işlemler neyi gerektiriyorsa o yapılmaktadır."

Şirketin maden ruhsatının satışına yönelik iddiaların gerçek dışı olduğu vurgulanan açıklamada, "Kamuoyu ile paylaşmak isteriz ki, haberde yer alan şirketimizin maden ruhsatı ile ilgili satışına dönük ifadeler tamamen gerçek dışıdır, yalandır. Şirketimizin uluslararası tahkim gereği devletten tazminat aldığına dair ifade gerçek dışıdır. Mevzuatta yapılacak olan işlemler açıkça belirtilmiştir. Şirketimizin mevzuatla ilgili hakları ve yükümlülükleri de şüpheye mahal bırakmayacak şekilde yer almaktadır." denildi.

Madencilik, Çanakkale, Maden, Biga, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğu Biga Madencilik'ten ruhsat satışı iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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