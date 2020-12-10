Doğu bölgesinde yağış miktarı azaldı - Son Dakika

Doğu bölgesinde yağış miktarı azaldı

10.12.2020 15:13
Doğu bölgesinde yağış miktarı azaldı, System.String[]

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 2018 ve 2019 yıllarına göre bu sene ekim ayında düşen yağış miktarında ciddi azalma görülüyor.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 2018 ve 2019 yıllarına göre bu sene ekim ayında düşen yağış miktarında ciddi azalma görülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre aylık bazda toplam yağış miktarında bu sene ekim ayı en yağışsız dönem olarak gerçekleşti. Bitlis'te 2018 yılının ekim ayında düşen yağış miktarı 211.2, kasım ayında ise 99.9 olarak gerçekleşirken, 2020 yılında ise ekim ayında 0.2, kasım ayında da 2019 yılına göre biraz artış göstererek 67.6 olarak gerçekleşti. Hakkari'de ise 2018 yılının ekim ayında düşen yağış miktarı 161.8, kasım ayında ise 55.8 olarak gerçekleşirken, 2020 yılında ise ekim ayında 8.0, kasım ayında da 2019 yılına göre büyük artış göstererek 108.6 olarak gerçekleşti. Muş'ta da 2018 yılının ekim ayında düşen yağış miktarı 129.6, kasım ayında ise 77.8 olarak gerçekleşirken, 2020 yılının ekim ayında 0, kasım ayında da 2019 yılına göre artış göstererek 38.2 olarak gerçekleşti. Van'da da 2018 yılının ekim ayında düşen yağış miktarı 69.3, kasım ayında ise 19.2 olarak gerçekleşirken, 2020 yılının ekim ayında 1.8, kasım ayında da 2019 yılına göre azalış göstererek 12.8 olarak gerçekleşti.

Bitlis, Muş ve Hakkari'de 2019 yılının Kasım ayına göre 2020 yılının aynı ayında yağış miktarı artarken, Van'da ise geçen sene 22.9 seviyesinde gerçekleşen yağış miktarı 2020 yılında 12.8 olarak gerçekleşerek son yılların en dip seviyesinde kaldı.

Bitlis'te son yıllara göre 2015 yılının Ekim ayında 238.1, 2017 yılı Kasım ayında ise 129.5 olarak en fazla yağış düşmüş. Hakkari'de de son yıllara göre 2014 yılının Ekim ayında 170.2, 2012 yılı Kasım ayında ise 137.4 olarak en fazla yağış düşmüş. Muş'ta ise son yıllara göre 2015 yılının Ekim ayında 197.7, 2018 yılı Kasım ayında ise 77.8 olarak en fazla yağış düşmüş. Van'da ise son yıllara göre 2015 yılının Ekim ayında 106.9, 2017 yılı Kasım ayında ise 54.7 olarak en fazla yağış düşmüş.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 2020 yılının Aralık ayı verilerine göre de düşen yağış miktarı oldukça az. Aralık ayının ilk 10 günündeki yağış miktarı ise Bitlis'te 2.1, Hakkari'de 0, Muş'ta 1.0 ve Van'da da 0 olarak gerçekleşti. - VAN

Hakkari, Bitlis, Kasım, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğu bölgesinde yağış miktarı azaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çocuğu olduğunu iddia eden 2 kişi, DNA testi için Maradona'nın mezarının açılmasını istedi 'Prenses'in son anda kurtarıldığı yangın için aile fertleri birbirini suçladı 4 ay sonra göreve başlayan Muhittin Böcek'in hamlesi CHP'yi karıştırdı Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi
Mansur Yavaş otobüs filosunu yenilemek için EBRD'den 57,1 milyon euro kredi aldı Mansur Yavaş otobüs filosunu yenilemek için EBRD'den 57,1 milyon euro kredi aldı         
15:27
Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu         
15:10
Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek         
14:42
'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada         
14:22
Birçok kadını taciz ettiği konuşulan yazar Hasan Ali Toptaş, herkesten özür diledi Birçok kadını taciz ettiği konuşulan yazar Hasan Ali Toptaş, herkesten özür diledi         
14:06
İSKİ su borçlarını yapılandırmaya başladı! Peşin ödeyene yüzde 90 gecikme zammı indirimi yapılacak İSKİ su borçlarını yapılandırmaya başladı! Peşin ödeyene yüzde 90 gecikme zammı indirimi yapılacak         
13:37
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Aynı taşa 6 kez takılıp düşerek ölümden dönen vatandaş isyan etti Aynı taşa 6 kez takılıp düşerek ölümden dönen vatandaş isyan etti         
12:47
Motosiklet sürücüsünün ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada Motosiklet sürücüsünün ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada         
12:37
Çin aşısında gönüllü vatandaşlara ikinci doz aşılama yapıldı! Herhangi bir yan etkiye rastlanmadı Çin aşısında gönüllü vatandaşlara ikinci doz aşılama yapıldı! Herhangi bir yan etkiye rastlanmadı         
12:36
Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü         
12:33
Kastamonu'da il dışından gelenlere 10 gün karantina! Ateşi 38 derece olanlar yurda alınıp, test yapılacak Kastamonu'da il dışından gelenlere 10 gün karantina! Ateşi 38 derece olanlar yurda alınıp, test yapılacak         
12:27
Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem         
11:48
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi veren orman işçileri günlük 750 TL kazanıyor Kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi veren orman işçileri günlük 750 TL kazanıyor         
10:42
Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 15:37:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu bölgesinde yağış miktarı azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei