Doğu Buz Kesti: Ardahan'ın Göle İlçesi 32,5

DOĞU Anadolu Bölgesi, yoğun kar yağışının ardından Sibirya
soğuklarının etkisi altına girdi. Türkiye
'de dün gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 32,5 ile Ardahan
'ın Göle
ilçesinde yaşandı. Meteoroloji yetkilileri soğukların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini bildirdi. Kar
yağışının hemen ardından etkili olan Sibirya soğuklarının Doğu Anadolu Bölgesi
'nde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Soğuk havanın etkili olduğu bölgede vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için halı, battaniye, kilim ve neylonla örterek önlem alıyor. Araçlarını adeta soğuğa karşı giydiren vatandaşlar, örtmediklerinde sabah araçlarının çalışmadığını belirtti. Özellikle sabaha doğru çok soğuk olduğunu ifade eden vatandaşlar geceleri araçlarını birkaç kez çalıştırdıklarını kaydetti. Soğuk havanının etkili olduğu bölgede iş yerlerinin camları buz tuttu, evlerin suları dondu.
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri Sibirya soğuklarının önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacağını bildirdi. Termometrelerin sıfırın altında 32,5 dereceği gösterdiği Ardahan'ın Göle ilçesi Türkiye'nin en soğuk yerleşim alanı oldu. Diğer bölgede en düşük hava sıcaklığı ise Erzurum
merkez Yakutiye
ilçesinde 27.7, Ardahan ve Erzincan Otlukbeli
24,9, Kars
21, Ağrı
18, Erzincan 11,7, Muş
11,4 ve Iğdır
'da ise 8.4 derece olarak ölçüldü.
Öte yandan uzmanlar soğuk havalarda özellikle yaşlı ve çocukların zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmamalarını isterken, dışarı çıkanlarında ağızlarını sıkıca bağlayıp lahana gibi kt kat giyinmeleri tavsiyesinde bulundu. - Erzurum