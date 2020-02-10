Doğu buz kesti: Göle -40'ı gördü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu buz kesti: Göle -40'ı gördü (2) - Son Dakika

Doğu buz kesti: Göle -40'ı gördü (2)

6 saat önce

ARAÇLAR ÇALIŞMADITürkiye'nin en soğuk yerleşim birimi olan Ardahan'ın Göle ilçesinde, dün gece hava sıcaklığı, sıfırın altında 40 derece olarak ölçüldü.

Doğu buz kesti: Göle -40'ı gördü (2), System.String[]

ARAÇLAR ÇALIŞMADI

Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi olan Ardahan'ın Göle ilçesinde, dün gece hava sıcaklığı, sıfırın altında 40 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle ilçede araçlar çalıştırılamadı, ağaçlar kırağıyla kaplandı, çatılarda ise buz sarkıtları oluştu. Göleliler, soğuk havada atkı ve bere takarak, yürüdü. Bazı kişiler ise araçlarını çalıştırmak için akü takviyesi yaptı.

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,


Türkiye, Ardahan, Göle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:39 Kaynak: DHA
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