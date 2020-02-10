Doğu buz kesti: Göle -40'ı gördü (2) - Son Dakika

Doğu buz kesti: Göle -40'ı gördü (2)
6 saat önce
ARAÇLAR ÇALIŞMADITürkiye'nin en soğuk yerleşim birimi olan Ardahan'ın Göle ilçesinde, dün gece hava sıcaklığı, sıfırın altında 40 derece olarak ölçüldü.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:39 Kaynak: DHA
ARAÇLAR ÇALIŞMADI
Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi olan Ardahan'ın Göle ilçesinde, dün gece hava sıcaklığı, sıfırın altında 40 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle ilçede araçlar çalıştırılamadı, ağaçlar kırağıyla kaplandı, çatılarda ise buz sarkıtları oluştu. Göleliler, soğuk havada atkı ve bere takarak, yürüdü. Bazı kişiler ise araçlarını çalıştırmak için akü takviyesi yaptı.
Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,
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