Doğu buz kesti: Göle -40'ı gördü (2) - Son Dakika

ARAÇLAR ÇALIŞMADI

Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi olan Ardahan'ın Göle ilçesinde, dün gece hava sıcaklığı, sıfırın altında 40 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle ilçede araçlar çalıştırılamadı, ağaçlar kırağıyla kaplandı, çatılarda ise buz sarkıtları oluştu. Göleliler, soğuk havada atkı ve bere takarak, yürüdü. Bazı kişiler ise araçlarını çalıştırmak için akü takviyesi yaptı.

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,