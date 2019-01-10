Doğu Buz Kesti: Karaçoban -26,9, Göle -26,7'yi Gördü

TÜRKİYE'de dün gece en soğuk yerleşim birimleri sıfırın altında 26,9 derece ile Erzurum'un Karaçoban ilçesi ve termometrelerin sıfırın altında 26,7'yi gösterdiği Ardahan'ın Göle ilçesi oldu.

TÜRKİYE'de dün gece en soğuk yerleşim birimleri sıfırın altında 26,9 derece ile Erzurum'un Karaçoban ilçesi ve termometrelerin sıfırın altında 26,7'yi gösterdiği Ardahan'ın Göle ilçesi oldu.



Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini kaybeden kar yağışı yerini donduru soğuğa bıraktı. Yapılan ölçümlere göre, dün gece Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimleri Erzurum'un Karaçoban ile Ardahan'ın Göle ilçeleri oldu. Termometrelerin sıfırın altında 26,9'u gösterdiği Karaçoban ile en düşük sıcaklığın sıfırın altında 26,7 ölçüldüğü Göle buz kesti. Bölgenin diğer soğuk yerleşim birimi ise sıfırın altında 26,5 derece ile Erzincan'ın Tercan ilçesi oldu.



Erzurum, Ağrı, Erzincan ve Ardahan ile ilçelerinde yapılan ölçümlerde mevsimin en soğuk gecesinin yaşandığı belirlendi. Buna göre Ardahan merkezde hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 22,7 olarak belirlenirken, Çıldır'da 25,5, Damal'da ise 22 derece ölçüldü. Ağrı'da gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 24,2 derece ölçüldü, termometreler sıfırın altında olmak üzere Eleşkirt'te 25, Tutak'ta ise 20,4'ü gördü. Erzurum'da ise en soğuk ilçe olan Karaçoban'ı 25,8 ile Tekman izledi. Erzurum Havalimanı'nda sıcaklık 23,1 olarak belirlenirken, sıcaklık yine sıfırın altında olarak Pasinler'de 22,9, Aziziye'de 21,8, Aşkale'de 21,7, Hınıs'ta 21,3, Karayazı'da 20,2 derece ölçüldü.



Erzincan merkezinde sıfırın altında 13 derece ölçülen hava sıcaklığı, Otlukbeli'de 25,1, Refahiye'de 23, Çayırlı'da 21,6 olarak gerçekleşti. Ölçümlere göre Kars'ta en düşük sıcaklık 22,4, Muş'ta 11,7, Iğdır'da ise 4,3 tespit edildi.



Yağışın etkisini kaybettiği bölgede kar kalınlıkları ise şöyle oldu: Palandöken Kayak Merkezi 91, Konaklı Kayak Merkezi 56, Erzincan Sakaltutan 89, Ağrı 35, Muş 34, Erzurum 30, Kars 17, Erzincan 14 santimetre.



Bölgede kapalı köy yollarının açılmasına da hız verildi. Erzurum'da 634, Erzincan'da 197, Kars'ta 76, Muş'ta 67, Ardahan'da ise 9 köy yolunun açılması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.



Öte yandan havyanseverler, bitki örtüsünün karla kaplı olması ve soğuk hava nedeniyle doğadaki hayvanlar için yiyecek ve yem bırakılmasını istedi. - Erzurum

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