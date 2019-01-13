Son Dakika Haberleri: Doğu Buz Kesti...sıcaklık Eksi 24'e Düştü, Çeşmeler Buz Tuttu

Doğu Buz Kesti...sıcaklık Eksi 24'e Düştü, Çeşmeler Buz Tuttu

1 saat önce

Doğu buz kesti.

Doğu buz kesti...Sıcaklık eksi 24'e düştü, çeşmeler buz tuttu

AĞRI - Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkisini sürdürürken, gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'da sıfırın altında 24 derece olarak ölçüldü. Çeşmelerin buz tuttuğu kentte havaya serpilen su yere buz tanecikleri olarak düştü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Erzincan ile Erzurum, öğleden sonra ise bölge genelinde kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın güney ve güneydoğudan hafif kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Iğdır ve Tunceli'de 8, Erzincan'da 12, Erzurum'da 13, Kars ve Ardahan'da 21, Ağrı'da 24 derece oldu. Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Erzurum Palandöken'de 93, Konaklı'da 65, Kars Sarıkamış'ta 86, Erzincan Ergan'da 60 ve Ardahan Yalnızçam'da 36 santimetre ölçüldü.
Sibirya soğuklarının yaşandığı Ağrı'da şadırvan ve çeşmeler dahi buz tuttu. Soğuk havanın ne kadar etkili olduğunu göstermek isteyen vatandaşlar, havaya sıcak su serperek test etti. Havaya serpilen suyun yere buz tanecikleri olarak düştüğü gözlemlendi.
Yetkililer, bölge genelinde kuvvetli buzlanma, don, pus ve sis beklendiğinden vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:29 Kaynak: İHA

Doğu Anadolu Bölgesi, Ağrı, Genel
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