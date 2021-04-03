Doğu Cılıbıtı, 6 yıl sonra yine Antalya'da görüldü - Son Dakika

Doğu Cılıbıtı, 6 yıl sonra yine Antalya'da görüldü

03.04.2021 12:34
Doğu Cılıbıtı, 6 yıl sonra yine Antalya'da görüldü, System.String[]

BU yıl Türkiye'de üç yeni kuş türünü kayıt altına alan kuş gözlemcileri, uzun yıllar görülmeyen nadir pek çok kuş türünü görüntüledi.

BU yıl Türkiye'de üç yeni kuş türünü kayıt altına alan kuş gözlemcileri, uzun yıllar görülmeyen nadir pek çok kuş türünü görüntüledi. Doğu Cılıbıtı türü de 6 yıl aradan sonra yine Antalya'da görüntülendi.

?2021 yılında Türkiye'nin özellikle Akdeniz kıyılarında çok nadir ve ilk kez görülen kuş türleri tespit edildi. Özellikle Antalya ve Hatay'dan kuş gözlemcileri tarafından fotoğraflanan bu türler, bu bölgeleri kuş gözlemcilerinin de ilgi odağına dönüştürdü. Bu yıl Türkiye'deki kuş türü listesine üç yeni kuş türü daha eklendi. Bu türlerin ikisi Hatay'da, biri Muğla'da kayıt alıntına alındı. Özellikle Hatay ve Antalya sahillerinde çok sayıda nadir kuş türü görüntülendi.

TÜRKİYE'DE GÖRÜLEN TÜR SAYISI 487 OLDUHindistan'da dağılım gösteren bir tür olan çizgili gerdanlı kırlangıç, ilk defa Türkiye'de Hatay'ın Samandağ ilçesi Milleyha sahil şeridinde kuş gözlemcisi Orhan Gül tarafından ilk kez görüntülendi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde ölü bulunan kuşun türünün ise yapılan araştırmada, Afrika kökenli Çizgili Yelve olduğu, Türkiye'de ilk kez görüldüğü belirlendi. Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu tarafından Hatay'ın Milleyha sahilinde görüntülenen Arabistan Toygarı da Türkiye'de ilk kez kayıtlara girdi. Böylece bu yılki yeni üç türle birlikte Türkiye'deki kuş türü sayısı 487'ye çıktı.YILLAR SONRA ÇOK NADİR TÜRLERBu üç yeni türün dışında, çok nadir görülen türler de fotoğraflandı. Bu türler arasında ise Antalya'dan keşiş kuyrukkakanı, korsan martı, tarakdiş, Hatay'da ibibik toygarı, benekli bağırtlak, küçük su yelvesi, Kıbrıs ötleğeni, çöl ötleğeni gibi bazıları 24 yıldır hiç görülmeyen çok nadir türler de görüntülendi. Kuş gözlemcileri, 2021'in çok bereketli bir yıl olduğunu belirtirken, Doğu Cılıbıtı da 6 yıl aradan sonra görüntülendi.ANTALYA'DAKİ ÜÇÜNCÜ KAYITDaha önce biri 2014, diğer 2015 yılında görüntülenen Doğu Cılıbıtı, kuş gözlemcisi Orhan Gül tarafından 2 Nisan Cuma günü Antalya'nın Manavgat ilçesinde fotoğraflandı. Hazar Denizi'nin doğusundan Çin'e kadar uzanan bölgede üreyen bu türün, kışı Doğu ve Güney Afrika'da geçirdiğini söyleyen Gül, "Göç dönemlerinde Orta Doğu'dan da kaydedilen türün bazı bireyleri daha batıya kayarak, ülkemizde de görülebilmektedir " dedi.EN SON 6 YIL ÖNCE GÖRÜLDÜ

Doğu Cılıbıtı'nı en son 2015'te fotoğraflayan Gökçe Coşkun, 6 yıl sonra yine Antalya'da görüldüğünü belirterek, "Orhan Gül arkadaşımız Manavgat'ta gözlemledi, çok mutlu olduk. Kendisini gönülden tebrik ediyorum. Antalya Kuş Gözlem Topluluğu çalışmaya devam ediyor. Bu özel tür için Türkiye'nin her yerinden kuş gözlemcisi gelecek. Kendisi normalde Hazar Denizi çevresinde üreme gerçekleştiriyor ve ülkemizde bugüne kadar Mersin ve Antalya'nın özel alanlarında toplam 3 kere görülmüş oldu" diye konuştu.


Doğu Cılıbıtı, 6 yıl sonra yine Antalya'da görüldü
Doğu Cılıbıtı, 6 yıl sonra yine Antalya'da görüldü
Doğu Cılıbıtı, 6 yıl sonra yine Antalya'da görüldü
Doğu Cılıbıtı, 6 yıl sonra yine Antalya'da görüldü

Orhan Gül, Türkiye, Antalya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doğu Cılıbıtı, 6 yıl sonra yine Antalya'da görüldü - Son Dakika


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