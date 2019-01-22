Son Dakika Haberleri: Doğu Çin'de 5G Teknolojileri Parkı Kuruldu

Doğu Çin'de 5G Teknolojileri Parkı Kuruldu

16 dakika önce

Doğu Çin'in Zhejiang eyaletinin başkenti Hangzhou'da, beşinci nesil (5G) iletişim teknolojisine odaklanan bir "inovasyon parkı" kuruldu.

Doğu Çin'de 5G Teknolojileri Parkı Kuruldu, System.String[]

Hangzhou Future Sci-Tech City'de bulunan park, Çin'in tamamen 5G kapsamındaki ilk parkı konumunda bulunuyor ve 5G teknolojileri araştırmaları için ortam sağlıyor. Park ilk etabı 100.000 metrekarelik bir alanı kaplıyor. 2025 yılına kadar 5G teknoloji geliştirme ve uygulamaları alanındaünlü bir merkez olması bekleniyor.

Hangzhou Future Sci-Tech City'de Pazar günü, 1.000'den fazla kişinin katıldığı bir açılış töreni düzenlendi. Törende, toplam 11 kurum ve şirket 5G teknolojisi ile ilgili 10 anlaşma imzaladı. Anlaşmalar, dijital ekonominin geliştirilmesi ve yapay zekâ (AI) araştırma merkezleri ve akıllı araç test platformlarının inşası konusunda işbirliğini içeriyordu.

Parkta yapay zekâ, artırılmış gerçeklik (AR)/sanal gerçeklik (VR), drone, akıllı topluluklar ve akıllı lojistik gibi sektörlerde deneyler yapılacak. Parkta 5G yatırımcılarına tercihli politikalar sunulacak. Aktarım hızı 4G'den çok daha hızlı olduğundan, 5G teknolojisinin yeni bir dijital ekonomik büyüme dalgası başlatması ve ağa bağlı akıllı araçlar, sanal gerçeklik ve mobil sağlık hizmetleri gibi gelişmekte olan endüstrileri güçlendirmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:58 Kaynak: Bültenler

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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