Doğu Çin Denizi'ndeki adaları "iç bölgesi" gösteren Çin'e Japonya'dan tepki - Son Dakika

Doğu Çin Denizi'ndeki adaları "iç bölgesi" gösteren Çin'e Japonya'dan tepki

02.03.2021 07:17
Doğu Çin Denizi'ndeki adaları

Japonya, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adalarını "iç bölgesi" olarak gösteren Çin'in, "uluslararası hukuku ihlal ettiğini" bildirdi.

Japonya, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adalarını "iç bölgesi" olarak gösteren Çin'in, "uluslararası hukuku ihlal ettiğini" bildirdi.

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, düzenlediği basın toplantısında, Çin Savunma Bakanlığının internet sitesinde, tartışmalı adaların "Çin'in iç bölgesi" olarak gösterilmesine tepki verdi.

Senkaku Adalarının tarih ve uluslararası hukuk bağlamında "Japonya'nın iç bölgesi" olduğunu savunan Bakan Kişi, adaların halihazırda ülkesinin kontrolü altında olduğunu belirtti.

Kişi, "Çin Sahil Güvenlik gemilerinin bölgede, Çin'in tek taraflı iddialarına dayanan faaliyetleri kabul edilemez. Soruna ilişkin son seviyede devriye ve gözlem faaliyetleri için ilgili kurumlarla hazırlıklarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Dün düzenlediği basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, tartışmalı adalara ilişkin, "durumu karmaşıklaştıracak tehlikeli söz ve eylemlerden kaçınmasını" tavsiye etmişti.

Çin Savunma Bakanlığı internet sitesinde, "Adalar, yeterli tarih ve yasal zeminde, Çin'in iç bölgesidir. Çin Sahil Güvenlik gemilerinin devriye ve yasaların uygulanmasına yönelik faaliyetleri hukukidir, tartışılmazdır ve normal seyrinde sürecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Silah kullanma yetkisi

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinde 22 Ocak'ta onaylanan ve 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, Çin sahil güvenliğine, Çin'e ait olduğu iddia ettiği sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansı, bu kanunun Çin'e, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığını belirtti.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Sahil Güvenlik, Japonya, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Çin Denizi'ndeki adaları 'iç bölgesi' gösteren Çin'e Japonya'dan tepki - Son Dakika


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