Doğu Çin Denizinde devriye gezen Çin'e tepki - Son Dakika

Japonya, Doğu Çin Denizindeki tartışmalı takımadalarda Çin Sahil Güvenlik gemisinin dolaşmasına tepki gösterdi.

Kyodo ajansının haberine göre, düzenlediği basın toplantısında konuşan Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Çin'in bölgedeki devriyelerine yönelik endişelerini dile getirdi.

Konuya ilişkin telefonda görüştüğü Çinli mevkidaşı Wang Yi'ye kaygılarını aktardığını belirten Motegi, "Bölgede tansiyonu yükseltebilecek tüm faaliyetleri kınıyoruz." dedi.

Motegi, görüşmesinde mevkidaşına Güney Çin Denizindeki tartışmalı adalarda da Çin'in hak iddia etmesine yönelik ülkesinin tezlerini ilettiğini vurguladı.

İkilinin, yeni tip koronavirüs salgınına (Koivd-19) ilişkin Japonya-Çin arasında şeffaf bilgi aktarımı, tıbbi malzeme tedariği konularını da ele aldıkları kaydedildi.

Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddia ediyor.

Yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.



Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.



Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.