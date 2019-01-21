Doğu'da 136 Köy ve Mahalle Yolu Ulaşıma Kapalı
20 dakika önce
Doğu Anadolu Bölgesi'nde 4 ilde 136 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Doğu Anadolu Bölgesi
'nde 4 ilde 136 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Bölgede bir süre önce etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma, özellikle kent merkezlerine uzak noktalardaki mahalle ve köylerde yaşamı olumsuz etkiledi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum
'da 55, Erzincan
'da 49, Tunceli
'de 30 ve Kars
'ta 2 olmak üzere 136 köy ile mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Karayolları, İl Özel İdaresi ile belediyelere ait çok sayıda greyder, bıçaklı kamyon, dozer, kepçe ve kar makinesi desteğiyle yapılan çalışmalarda ekipler, tipi ve kar yağışı nedeniyle zaman zaman güçlük yaşıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:15 Kaynak: AA
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