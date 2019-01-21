Son Dakika Haberleri: Doğu'da 136 Köy ve Mahalle Yolu Ulaşıma Kapalı

Doğu'da 136 Köy ve Mahalle Yolu Ulaşıma Kapalı

20 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 4 ilde 136 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Doğu'da 136 Köy ve Mahalle Yolu Ulaşıma Kapalı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde 4 ilde 136 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Bölgede bir süre önce etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma, özellikle kent merkezlerine uzak noktalardaki mahalle ve köylerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 55, Erzincan'da 49, Tunceli'de 30 ve Kars'ta 2 olmak üzere 136 köy ile mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları, İl Özel İdaresi ile belediyelere ait çok sayıda greyder, bıçaklı kamyon, dozer, kepçe ve kar makinesi desteğiyle yapılan çalışmalarda ekipler, tipi ve kar yağışı nedeniyle zaman zaman güçlük yaşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:15 Kaynak: AA

Doğu Anadolu Bölgesi, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bedensel Engelli Vatandaşın Babaannesinden İlham Alarak Yaptığı Acılı Ayran Yok Satıyor Genç Kadın, Kendisini Kurtaran Kişiyi Hırsızlıkla Suçladı

Psikoterapinin Seçkin İsimleri Türkiye Psikoterapi Zirvesinde Buluşuyor Evinde Yaptığı Tespihi 10 Bin Liraya Sattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 11:35:30. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu'da 136 Köy ve Mahalle Yolu Ulaşıma Kapalı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]