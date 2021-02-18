Doğu'da 1400 köy kar hapsinde; 'çığ' uyarısı yapıldı - Son Dakika
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Doğu'da 1400 köy kar hapsinde; 'çığ' uyarısı yapıldı

Doğu'da 1400 köy kar hapsinde; 'çığ' uyarısı yapıldı

18.02.2021 13:44

DOĞU Anadolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 1400 köyün yolu ulaşıma kapandı.

DOĞU Anadolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 1400 köyün yolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı için çığ uyarısında bulundu.

Şubat ayının ilk 15 gününde bahardan kalma günlerin yaşandığı Doğu Anadolu'da iki gündür yoğun kar yağışı etkili oluyor. Çarşamba gecesi başlayan kar yağışı başta Erzurum olmak üzere, Erzincan, Ağrı, Kars ve Muş'ta etkili oldu. 2 gün boyunca aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Erzurum kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaşırken, Ağrı'da 22, Ardahan'da 21, Muş'ta 11, Kars'ta 6, Erzincan'da ise 5 santimetre olarak ölçüldü. Yağışın etkili olduğu bölgede Erzurum'da 737, Erzincan'da 226, Muş'ta 174, Ağrı'da 174, Kars'ta 75 ve Iğdır'da 14 olmak üzere toplam 1400 köyün yolu ulaşıma kapandı. Kentlerde, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

BAHARIN YAŞANDIĞI MUŞ'A KIŞ GERİ GELDİ

Yaklaşık bir haftadır bahar havası yaşanan Muş'ta, kar yeniden yüzünü gösterdi. Dün akşam saatlerinde başlayan kar, kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle Muş ve ilçelerinde 174 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, Bulanık ilçesi 15, Varto ilçesi 47, Malazgirt İlçesi 25, Korkut ilçesi 21, Hasköy ilçesi 6 ve merkeze bağlı 60 olmak üzere toplam 174 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışması başlattı. Öte yandan Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri de şehir merkezinde hummalı bir şekilde kar temizleme çalışması yürütürken, kentte kartpostallık görüntüler oluştu.

BÖLGEYE ÇIĞ UYARISI

Öte yandan, Erzurum Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, çığ uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Son günlerde ülkemizi etkileyen kar yağışlı sistem nedeniyle mevcut kar örtüsü üzerine gelen yeni ve kalın kar örtüsüne bağlı olarak Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan illerimizde dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğu ve meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması bildirilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA
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Erzurum, Muş, Güncel, Son Dakika

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