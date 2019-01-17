Doğu'da 1609 Köy ve Mahalle Yolu Ulaşıma Kapalı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle 1609 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle 1609 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.





Erzurum genelinde özellikle 3 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 976 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.





Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ile Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, kapanan 3659 kilometrelik yolda açma çalışmalarını sürdürüyor.





Kar yağışı ve tipi dolayısıyla görüş mesafesinin 250 metreye kadar düştüğü kent merkezindeki yollar ile Erzurum-Erzincan, Erzurum-Ağrı kara yollarında sürücüler zor anlar yaşadı.



Ardahan



Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle il geneli 155 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor.



Şehir genelinde yoğun kar yağışına rağmen İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı.



Kara yollarında da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor. Özellikle Ardahan-Posof kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanırken ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.



Tunceli'de 185 köy yolu kapandı



Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle de 185 köy yolu ulaşıma kapalı.



Kent genelinde 13 Ocak Pazar günü akşamından itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.





Etkisini aralıklarla artıran kar yağışı nedeniyle Pülümür'de 40, Pertek'te 27, Ovacık'ta 15, Nazımiye'de 21, Mazgirt'te 31, Hozat'ta 17 ve merkezde 34 olmak üzere toplam 185 köy yolu ulaşıma kapandı.





İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 7 ekip, köy yollarında karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.





Pülümür, Nazımiye, Ovacık ve Hozat ilçelerinde yüksek kesimlerde yer yer meydana gelen tipi ekiplerin çalışmalarını olumsuz etkiliyor.



Erzincan'da 252 köye ulaşım sağlanamıyor



Kardan dolayı Erzincan'da da il merkezinde 5, ilçelerden Çayırlı'da 50, İliç'de 25, Kemah'ta 25, Kemaliye'de 30, Otlukbeli'de 10, Refahiye'de 60, Tercan'da 40 ve Üzümlü'de 7 olmak üzere 252 köy yolu ulaşıma kapalı.



Yolların açılması için 11 ekip, 8 greyder, 4 bıçaklı kamyon, 1 dozer, 8 kepçe ve kar makineleriyle çalışma yapıyor.



Ağrı'da 25 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor



Ağrı'da dün gece başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı dolayısıyla da 25 köy yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor.



İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, ekiplerin kapalı köy yollarını ulaşıma açabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.



Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise, kardan dolayı ana yollarda herhangi bir kapanmanın yaşanmadığı belirtildi.



Açıklamada, ekiplerin sorumluluk alanındaki yollarda tuzlama ve temizleme çalışmasını devam ettiği vurgulandı.



Kars'ta 16 köy yolu kapandı



Kars'ta da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.



Kentte sabah saatlerinde kar yağışı ve tipi yüzünden iş yerlerine giden vatandaşlar ile okula giden öğrenciler yürümekte zorluk çekti. Belediye ekipleri kent merkezinde kar küreme çalışması yaptı.



Olumsuz hava koşulları sebebiyle il merkezinde 2, ilçelerden Akyaka'da 3, Arpaçay'da 8, Digor'da 1, Sarıkamış'ta 1, Selim'de 1 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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