Doğu Anadolu Bölgesi
'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle 1609 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Ardahan
Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle il geneli 155 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor.
Şehir genelinde yoğun kar yağışına rağmen İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı.
Kara yollarında da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor. Özellikle Ardahan- Posof
kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanırken ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Erzincan
'da 252 köye ulaşım sağlanamıyor
Kardan dolayı Erzincan'da da il merkezinde 5, ilçelerden Çayırlı
'da 50, İliç
'de 25, Kemah
'ta 25, Kemaliye
'de 30, Otlukbeli
'de 10, Refahiye
'de 60, Tercan
'da 40 ve Üzümlü
'de 7 olmak üzere 252 köy yolu ulaşıma kapalı.
Yolların açılması için 11 ekip, 8 greyder, 4 bıçaklı kamyon, 1 dozer, 8 kepçe ve kar makineleriyle çalışma yapıyor. Ağrı
'da 25 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor
Ağrı'da dün gece başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı dolayısıyla da 25 köy yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, ekiplerin kapalı köy yollarını ulaşıma açabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.
Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise, kardan dolayı ana yollarda herhangi bir kapanmanın yaşanmadığı belirtildi.
Açıklamada, ekiplerin sorumluluk alanındaki yollarda tuzlama ve temizleme çalışmasını devam ettiği vurgulandı.