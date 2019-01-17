Son Dakika Haberleri: Doğu'da 1609 Köy ve Mahalle Yolu Ulaşıma Kapalı (2)

Doğu'da 1609 Köy ve Mahalle Yolu Ulaşıma Kapalı (2)

9 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle 1609 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle 1609 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum genelinde özellikle 3 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 976 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ile Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, kapanan 3659 kilometrelik yolda açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı ve tipi dolayısıyla görüş mesafesinin 250 metreye kadar düştüğü kent merkezindeki yollar ile Erzurum- Erzincan, Erzurum- Ağrı kara yollarında sürücüler zor anlar yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:20 Kaynak: AA

Doğu Anadolu Bölgesi, Kar, Güncel
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