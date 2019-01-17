Doğu'da 1609 Köy ve Mahalle Yolu Ulaşıma Kapalı (2)
9 dakika önce
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle 1609 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Doğu Anadolu Bölgesi
'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle 1609 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Erzurum
genelinde özellikle 3 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 976 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ile Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, kapanan 3659 kilometrelik yolda açma çalışmalarını sürdürüyor. Kar
yağışı ve tipi dolayısıyla görüş mesafesinin 250 metreye kadar düştüğü kent merkezindeki yollar ile Erzurum- Erzincan
, Erzurum- Ağrı
kara yollarında sürücüler zor anlar yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:20 Kaynak: AA
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