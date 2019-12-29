Doğu'da 173 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu'da 173 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Doğu'da 173 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Van, Hakkari ve Bitlis'te, kar ve tipi nedeniyle 173 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Doğu'da 173 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Van, Hakkari ve Bitlis'te, kar ve tipi nedeniyle 173 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Bahçesaray, Başkale, Gürpınar, Çatak ve Muradiye ilçelerinde 50 yerleşim birimine ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.

Karla mücadele ekiplerinin, kapalı yolların açılması için çalışmalarını yürüttüğü bildirilen açıklamada, söz konusu yerlere ulaşımın kısa sürede sağlanacağı kaydedildi.

Hakkari'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 köy ve 67 mezra yolu ulaşıma kapandı.


Bitlis'te ise kar yağışı ve tipi nedeniyle 35 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.


İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı yolların ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Van'da 5, Hakkari ve Muş'ta 3, Bitlis'te 1 derece olması öngörülüyor.

Bahçesaray, Hakkari, Bitlis, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:48 Kaynak: AA
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