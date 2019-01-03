Son Dakika Haberleri: Doğu'da 175 Köy ve Mahalle ile Ulaşım Sağlanamıyor

Doğu'da 175 Köy ve Mahalle ile Ulaşım Sağlanamıyor

19 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ile tipi nedeniyle 4 ildeki 175 mahalle ve köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Doğu'da 175 Köy ve Mahalle ile Ulaşım Sağlanamıyor, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ile tipi nedeniyle 4 ildeki 175 mahalle ve köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.


Olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı kentte, bazı ev ve iş yerlerinin çatısında buz sarkıtları oluştu, süs havuzları ise buz tuttu.


Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezinde kalınlığı 27 santimetreye ulaşan karı temizlemek ve kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.


Erzincan

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 74 köy yolu ulaşıma kapandı.


İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerden Çayırlı'da 5, İliç'de 10, Kemah'da 2, Kemaliye'de 22, Otlukbeli'de 2, Refahiye'de 25 ve Tercan'da 8 olmak üzere toplam 74 köy yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor.

Çalışmaların 14 ekip, 9 greyder, 4 bıçaklı kamyon, 8 kepçe ve kar makineleri ile söz konusu yolları açmak için sürdürüldüğü bildirildi.

Tunceli

Tunceli'de aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 83 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Müdürlüğüne bağlı 6 ekip karla mücadele çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Ekiplerin çalışmasını yüksek kesimlerde yer yer meydana gelen tipi ve sis olumsuz etkiliyor.

Iğdır

Iğdır'da da kar yağışı sebebiyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:38 Kaynak: AA

Erzurum, Doğu Anadolu Bölgesi, 3. Sayfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hırsızlar, 3. Denemelerinde Duvarı Balyozla Kırıp 1 Milyon Liralık Altını Çaldı Erdoğan'ın Grup Toplantısında Verdiği Müjdeler, Yeni Yılın İlk Yasa Teklifi Olacak

İş Adamı Ayberk Kalkavan'la Aşk Yaşadığı Konuşulan Asena Atalay'dan İtiraf Gibi Paylaşım Kadınların Mağazadaki Tekmeli Yumruklu Kavgası Güvenlik Kamerasıyla Saniye Saniye Kaydedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 11:57:21. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu'da 175 Köy ve Mahalle ile Ulaşım Sağlanamıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]