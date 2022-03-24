Doğu'da 2 bin 125 köy yolu kardan kapalı - Son Dakika
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Doğu'da 2 bin 125 köy yolu kardan kapalı

24.03.2022 11:45
Doğu'da 2 bin 125 köy yolu kardan kapalı

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağış sebebiyle bölgede 2 bin 125 köyün merkezle bağlantısı kesildi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarısında bulunduğu bölgede, 2 gün boyunca aralıksız yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve fırtına nedeniyle Ağrı'da 433, Ardahan'da 41, Erzurum'da 1265, Erzincan'da 19, Iğdır'da 27, Muş'ta 211, Kars'ta 129 olmak üzere 2 bin 125 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Kar kalınlığı Ağrı'da 54, Erzurum'da 45, Kars'ta 31, Ardahan'da 24, Muş'ta 15, Erzincan'da 5 santimetreye ulaştı. Kayak merkezlerinde ise kar kalınlığı, Palandöken'de 206, Sarıkamış'ta 145, Ergan Kayak Merkezi'nde 148 santimetre olarak ölçüldü. Meteoroloji yetkilileri, eğimi fazla olan bölgelerde halkı, çığ tehlikesine karşı uyardı. Geceleri de buzlanma ve don uyarısında bulunan yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini belirterek, sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarını açık tutmak için büyük çaba sarf ediyor. Erzurum'u Ağrı ve Kars'a bağlayan kara yolunda trafik, tipi ve kar yağışı sebebiyle zaman zaman aksadı. Karlı yolları rotatif, dozer ve kepçelerle açmaya çalışan ekipler, zaman zaman fırtına nedeniyle çalışmalara ara vermek zorunda kaldı.


Doğu'da 2 bin 125 köy yolu kardan kapalı
Doğu'da 2 bin 125 köy yolu kardan kapalı
Doğu'da 2 bin 125 köy yolu kardan kapalı
Doğu'da 2 bin 125 köy yolu kardan kapalı
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Doğu Anadolu, Erzurum, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doğu'da 2 bin 125 köy yolu kardan kapalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu'da 2 bin 125 köy yolu kardan kapalı - Son Dakika
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