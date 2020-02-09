Doğu'da 2 bin 166 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Doğu'da 2 bin 166 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum, Ağrı, Erzincan, Tunceli, Kars, Iğdır ve Ardahan'da 2 bin 166 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Doğu'da 2 bin 166 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum, Ağrı, Erzincan, Tunceli, Kars, Iğdır ve Ardahan'da 2 bin 166 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Bölgede dün başlayan ve bugün de yer yer etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar ve tipi dolayısıyla Erzurum'da 1276 mahalle, Ağrı'da 407, Erzincan'da 210, Tunceli'de 127, Kars'ta 81, Iğdır'da 37 ve Ardahan'da 28 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları, il özel idareleri ve belediyelere bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çok sayıda iş makinesiyle çalışma gerçekleştiriyor.

Yüksek kesimlerde etkili olan tipi ve sis, ekiplerin çalışmalarında aksamalara neden oluyor.

Bazı yollarda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

Ardahan'ın bazı ilçeler ile bağlantısını sağlayan kara yollarında kar ve tipi yüzünden ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Görüş mesafesinin düşmesine neden olan olumsuz hava koşullarının yanı sıra buzlanma dolayısıyla Ardahan- Şavşat, Damal- Posof ve Çıldır-Aktaş kara yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.


Kar kalınlığının kent merkezinde 20 santimetreye ulaştığı Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ile Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı ekipleri, araç ve yaya trafiğinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için cadde ve sokaklarda temizlik ile küreme çalışması gerçekleştirdi.


Soğuk hava nedeniyle binaların çatılarında buz sarkıtları oluşurken, şadırvanlar da buzla kaplandı.

Erzincan, Erzurum, Ardahan, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:02 Kaynak: AA
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