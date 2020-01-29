Doğu'da 2 ilde kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
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Doğu'da 2 ilde kar yağışı bekleniyor

6 saat önce

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde Erzincan, Erzurum ve çevrelerinde hafif kar yağışı etkili olacak.

Doğu'da 2 ilde kar yağışı bekleniyor, System.String[]

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde Erzincan, Erzurum ve çevrelerinde hafif kar yağışı etkili olacak.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı zaman zaman çok bulutlu geçecek. Sabah saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum ve çevrelerinin öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı olarak geçeceği gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesinin etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.


Meteorolojik Uyarı


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere yetkililerin, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.


İl il sıcaklıklar;


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da eksi 4, Iğdır'da eksi 3, Ardahan'da eksi 11, Ağrı'da eksi 14, Erzurum'da eksi 9, Kars'ta eksi 11 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da ve Iğdır'da 6, Ardahan'da 2, Ağrı'da eksi 6, Erzurum ve Kars'ta sıfır derece olacak.


Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ağrı Taşlıçay'da sıfırın altında 18,6 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık Erzurum İspir'de 9 derece oldu. - ERZİNCAN

Erzincan, Erzurum, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:32 Kaynak: İHA
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