Son Dakika Haberleri: Doğu'da 2 ilde sağanak yağış bekleniliyor
Son Dakika Güncel Haber

Doğu'da 2 ilde sağanak yağış bekleniliyor

35 dakika önce

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2 ilde sağanak yağış bekleniliyor.

Doğu'da 2 ilde sağanak yağış bekleniliyor, System.String[]

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2 ilde sağanak yağış bekleniliyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


İl il sıcaklıklar;


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 10, Kars ve Ağrı'da 11, Erzurum'da 12, Erzincan, Tunceli ve Iğdır'da 17 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzurum'da 28, Ardahan'da 25, Kars'ta 29, Ağrı'da 31, Tunceli ve Erzincan'da 32 ve Iğdır'da 33 derece olacak.


Bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan/ Göle'de 5,7 en yüksek sıcaklık ise Iğdır/Merkez: 28,5 derece. - ERZİNCAN

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Iğdır, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: Davutoğlu ibretlik bir savrulma içinde
Son Dakika: MSB duyurdu: Pençe-3 harekatında 3 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı MSB duyurdu: Dünkü operasyonlarda toplam 24 terörist etkisiz hale getirildi CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin: Son 11 yılda 2 bin 975 kadın öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 14:06:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu'da 2 ilde sağanak yağış bekleniliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]