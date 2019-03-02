Doğu'da 217 Köy ve Mahalle Yolu Ulaşıma Kapalı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle 4 ildeki 217 köy ve mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle 4 ildeki 217 köy ve mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.



Bölgede bir süre önce başlayan ve zaman zaman etkili olan ve bugünde etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı Erzurum, Ardahan, Kars ve Erzincan'da hayatı olumsuz etkiledi.



Kar yağışı ve tipi sonucu Erzurum'da 100 mahalle yolu ulaşıma kapandı.





Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar kalınlığının 39 santimetre olduğu kent merkezinde yol ve kaldırımları temizlemek için iş makineleriyle çalışma yürütüyor.





Ekipler, kapanan mahalle yollarını açmak için de çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Ardahan



Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi düşen Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma kapatıldı.



Ardahan-Posof ve Çıldır-Aktaş kara yollarında ise yoğun kar ve tipi nedeniyle özellikle büyük araçların zincirsiz geçişine izin verilmiyor.



Kentte il geneli 53 köy yolunun kapalı olduğu Ardahan'da özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar ve tipi etkili oluyor.



Kars



Kars'ta da kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.



İlde, olumsuz hava koşulları yüzünden ilçelerden Arpaçay'da 3, Digor'da 3, Kağızman'da 1, Sarıkamış'ta 9, Susuz'da 1 köy yolu ulaşımı kapalı bulunuyor.



Bu yolların yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin karla mücadele çalışması sürüyor.



Erzincan



Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 47 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Erzincan'da kar yağışı ve tipiden dolayı kapalı olan kent merkezindeki 1, ilçelerden Çayırlı'daki 11, İliç'deki 1, Kemah'daki 3, Kemaliye'deki 2, Otlukbeli'deki 3, Refahiye'deki 16, Tercan'daki 10 ve Üzümlü'deki 1 köy yolunda ulaşım sağlanması için ekiplerce çalışmalar yapılıyor.



Çalışmalar bu kuruma bağlı 12 ekip tarafından 8 greyder, 3 bıçaklı kamyon, 4 kepçe ve kar makineleri sürdürülüyor.



Ağrı



Ağrı'da ise Karayolları 123. Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şefliğin sorumluluk alanında bulunan yolların açık olduğu kaydedildi.



Yollarda buzlama, temizleme ve genişletme çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, sürücülerin özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanmaya karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.



Bölgede sıfırın altında 25 derece ile en soğuk geceyi geçiren kentte, vatandaşlar soğuk havadan yakındı.



Araçlarını battaniyelerle korumaya çalışan sürücüler ve camlarını kaplayan buzu çözmeye çalışan esnaf, ilkbaharı beklerken soğuk havanın yaşamlarını olumsuz etkilediğini ifade etti.



Soğuk hava dolayısıyla işe gitmekte zorlandığını anlatan Mesut Belek, "Geceleri hava sıcaklığı sıfırın altında 25-30 dereceleri buluyor. Gündüzleri de eksi 15 dereceleri görüyoruz. İlkbaharı beklerken tekrar kışa döndük. Murat nehri dondu zaten. İşe gitmekte zorlanıyoruz." diye konuştu.

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