Son Dakika Haberleri: Doğu'da 288 Köy ve Mahalle ile Ulaşım Sağlanamıyor

Doğu'da 288 Köy ve Mahalle ile Ulaşım Sağlanamıyor

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 6 ildeki 288 mahalle ve köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 6 ildeki 288 mahalle ve köy ile ulaşım sağlanamıyor. Iğdır'da da kar yağışı sebebiyle 21 köy yolu ulaşıma kapandı. Bu yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:03 Kaynak: AA

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