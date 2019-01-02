Doğu'da 288 Köy ve Mahalle ile Ulaşım Sağlanamıyor
1 saat önce
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 6 ildeki 288 mahalle ve köy ile ulaşım sağlanamıyor.
Doğu Anadolu Bölgesi
'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 6 ildeki 288 mahalle ve köy ile ulaşım sağlanamıyor. Iğdır
'da da kar yağışı sebebiyle 21 köy yolu ulaşıma kapandı. Bu yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:03 Kaynak: AA
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