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Doğu'da 3 ilde 14 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Doğu'da 3 ilde 14 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

03.02.2022 09:47
Doğu'da 3 ilde 14 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Bitlis ve Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 14 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van, Bitlis ve Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 14 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi yüzünden 5 yerleşim yerine ulaşıma sağlanamıyor.

Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmaya çalıştığı ilde, belediye görevlileri de cadde ve kaldırımlarda tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Uzun süredir kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunda da çalışmalar devam ediyor.

Bitlis/Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, 4 köy yolunun kar nedeniyle kapalı olduğunu belirtti.

Bitlis'te de kar nedeniyle 5 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, ekiplerin kapalı köy yollarında çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Bitlis-Muş kara yolunda sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

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Bitlis, Van, Muş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu'da 3 ilde 14 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu'da 3 ilde 14 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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