Üye Girişi
Doğu'da 3 ilde 36 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Doğu'da 3 ilde 36 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

09.02.2022 11:57
Doğu'da 3 ilde 36 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 36 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 36 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerde kar ve tipi nedeniyle 7 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Dünden bu yana 3 yerleşim yerinin yolunu açan karla mücadele ekipleri, kalan yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis'te kar nedeniyle kapanan 6 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel idaresi ekipleri, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kentte, kardan kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

Muş

Muş'ta sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle kent genelinde 23 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı.

YORUMLAR
500

Bitlis, Van, Muş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu'da 3 ilde 36 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:58 Pandemi'de çalıştıkları için şirket, çalışanlarını tatile gönderiyor!
11:53 Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde neler oldu? Han, Ceylin ile ilgili ne karara vardı?
11:52 Falyalı öldürüldü, Sedat Peker'in iddiaları yeniden hatırlandı! "Ortadoğu'nun uyuşturucu patronu" demişti!
11:48 Yaralı şoförün annesi konuştu: Şafak Bey vurulunca şaşırmış!
11:35 Artık bir çay ve kahveyle akşama kadar oturulamayacak! Restoranlarda açılış ücreti dönemi
11:35 Çiller "şimdilik böyle bir şey yok" demişti! Kulat: Çiller parti kuruyor, kesin bilgi!
11:31 9 Şubat 2022 Çarşamba günü altının gram fiyatı 799 lira seviyesinden işlem görüyor
11:29 Ünlü şarkıcı Anne Marie, sahnede dengesini kaybedip düştü!
11:27 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer paylaştı! İzsu'ya gelen elektrik faturası 800 milyona çıktı
11:24 9 Şubat 2022 Çarşamba günü dolar/TL 13,60 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 12:06:31. #1.13#
SON DAKİKA: Doğu'da 3 ilde 36 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement