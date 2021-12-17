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Doğu'da 3 ilde kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

Doğu'da 3 ilde kuvvetli yağış uyarısı

17.12.2021 09:33
Doğu'da 3 ilde kuvvetli yağış uyarısı

Doğu'da Hakkari, Bitlis ve Muş için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Doğu'da Hakkari, Bitlis ve Muş için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve yükseklerde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin olacağı bölgede, hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın genellikle kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Van Gölü'nde hava, çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, rüzgar, doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının Van'da 6, Bitlis ve Hakkari'de 2 ve Muş'ta 0 derece olması bekleniyor.

Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur (30-60 kg/m2) ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı (15-25 cm) beklendiğinden ani sel, su baskını, buzlanma, don olayı ve yoğun kar yağışına bağlı ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Hakkari, Bitlis, Muş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu'da 3 ilde kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika


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