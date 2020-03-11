Doğu'da 3 ilde mevzi sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika
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Doğu'da 3 ilde mevzi sağanak yağış bekleniyor

6 saat önce

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum'un güney kesimleri ile Erzincan ve Ağrı'nın çevrelerinde kısa süreli mevzi sağanak yağış etkili olacak.

Doğu'da 3 ilde mevzi sağanak yağış bekleniyor, System.String[]

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum'un güney kesimleri ile Erzincan ve Ağrı'nın çevrelerinde kısa süreli mevzi sağanak yağış etkili olacak.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan ölçümlere göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Öğle saatlerinden sonra Erzurum'un güney kesimleri ile Erzincan ve Ağrı'nın çevrelerinde kısa süreli mevzi sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bölgede buzlanma ve çığ uyarısı


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarında bulundu. Yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.


Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Erzincan'da 17, Erzurum'da 8, Kars'ta 11, Ağrı'da 7, Iğdır'da 20 ve Ardahan'da 11 derece olacak. - ERZİNCAN

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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