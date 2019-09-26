Son Dakika Haberleri: Doğu'da 3 ilde rüzgâr uyarısı
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Doğu'da 3 ilde rüzgâr uyarısı

1 saat önce

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu'da 3 ilde yer yer kuvvetli rüzgar bekleniliyor.

Doğu'da 3 ilde rüzgâr uyarısı, System.String[]

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu'da 3 ilde yer yer kuvvetli rüzgar bekleniliyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Erzurum'un güney kesimleri, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/s) esmesi bekleniyor.


İl il sıcaklıklar;


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 7, Kars'ta 5, Ağrı'da 7, Iğdır'da 12, Erzincan'da 10, Tunceli 9, Ardahan'da 6 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzurum ve Kars'ta 21, Ağrı'da 25, Iğdır'da 30, Erzincan'da 26, Tunceli'de 27, Ardahan'da 19 derece olacak. - ERZİNCAN

Erzurum, Iğdır, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:22 Kaynak: İHA
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