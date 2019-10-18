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Son Dakika Güncel Doğu'da 3 ilde sağanak bekleniyor

Doğu'da 3 ilde sağanak bekleniyor

20 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Doğu'da 3 ilde sağanak bekleniyor, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve zaman zaman çok bulutlu olması beklenen bölgede, Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları Erzincan'da 10, Erzurum'da 7, Iğdır'da 6, Ağrı'da 2, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2, Ardahan'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların da Iğdır'da 25, Erzincan'da 23, Ağrı'da 22, Kars'ta 21, Erzurum ve Ardahan'da 20 derece olması öngörülüyor.

Bölgede rüzgarın ise güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:04 Kaynak: AA
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