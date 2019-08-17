Son Dakika Haberleri: Doğu'da 3 ilde sağanak yağış bekleniliyor
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Doğu'da 3 ilde sağanak yağış bekleniliyor

59 dakika önce

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu'da 3 ilde yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.

Doğu'da 3 ilde sağanak yağış bekleniliyor, System.String[]
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu'da 3 ilde yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, kuzey ve kuzeydoğu kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeydoğusu ile Kars, Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman, zaman orta

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan, Kars ve Ağrı'da 15, Erzurum'da 14, Erzincan'da 19, Tunceli'de 18 ve Iğdır'da 25 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 37, Tunceli, Kars ve Erzincan'da 32, Ağrı'da 33, Erzurum'da 30, Ardahan'da 26 derece olacak. - ERZİNCAN
Erzurum, Ardahan, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:43 Kaynak: İHA
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