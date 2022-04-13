Erzurum, Ardahan ve Kars'ta nisan karı - Son Dakika

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağdı. Dün akşam başlayan ve sabah satlerine kadar devam eden kar yağışıyla kentler beyaza büründü. Kar kalınlığı 22 santimetreye ulaşan Erzurum'da 328 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Giderek şiddetini artıran ve tipi şeklinde yağan kar, kısa sürede cadde, sokak ve park halindeki araçları kapladı. Kıştan kalma günleri hatırlatan tipi nedeniyle şehir içi trafik ve kara yolu ulaşımında da aksamalar yaşandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyelerine ait iş makineleri cadde ve sokaklarda tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı. Kar kalınlığının 22 santimetreye ulaştığı Erzurum'da 328 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Aracının üzerine biriken karları temizleyen Faruk Taber, "Bu da abrel beşinin karı. Eski takvime göre abrel 5 sayılı günlerden bilinir. Abrelin 5'i ardından camış kıran, gıdik boğan diye eskiler böyle bir takvim belirlemiş" dedi. ARDAHAN'DA LAPA LAPA YAĞDIArdahan'da aralıklarla etkili olan yağmur, dün gece yerini kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan kar yağışı kent merkezini bir anda beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde karla karşılaşan Ardahanlılar temizlik yaparken, belediye ve il özel idare ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürdü. Kar yağışı Ardahan'ın Posof ilçesinde ulaşımda aksamalara neden oldu. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar Dağı Geçidi'nde ulaşım durma noktasına geldi. Fırtına ve sisin etkili olduğu 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi'nde görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Kent merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı.SÜRÜCÜLER KARLARI TEMİZLEDİ

Yoğun kar yağışına teslim olan Kars'ta da kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler uzun süre araçlarındaki kar yığınlarını temizlemeye çalıştı. İş yerinin önündeki karları temizleyen Volkan Demiral, son yılların en şiddetli kışını yaşadıklarını söyledi.