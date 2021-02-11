Doğu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illeri için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen bölgede, rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 8, Van'da 7, Bitlis'te 5 ve Muş'ta 2 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.???????