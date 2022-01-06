Doğu'da 4 il için çığ uyarısı yapıldı - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Muş ve Bitlis için çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar doğu ve kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

İl merkezlerinde günün en yüksek hava sıcaklığının Van'da 6, Hakkari'de 5, Bitlis'te 1 ve Muş'ta sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor.

Bölgedeki eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.