Doğu'da 4 il için kuvvetli buzlanma ve çığ uyarısı - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesindeki Van, Bitlis, Muş ile Hakkari için kuvvetli buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklıklarında bir değişikliğin olmayacağı bölgede rüzgar, kuzey ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan saatte 10-30 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Van'da 2, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 4, Hakkari ve Bitlis'te 3 derece olması bekleniyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda yaşanabilecek çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don ile ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.